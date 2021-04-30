В Бердске оперштаб обнародовал самые точные данные о зараженных коронавирусом на 30 апреля 2021

Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске предоставил "Курьер. Среда. Бердск" новые данные об инфицированных за утки на 30 апреля. Как выяснилось, под медицинским наблюдением находятся 44 жителя Бердска. За последние сутки взято 105 тестов на новую инфекцию
Отмечается, что за все время пандемии коронавируса выписанных по выздоровлению 1 616 бердчан. На сегодняшний день выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. Всего же в городе официально зарегистрировано 1 696 случаев коронавируса за все время пандемии.
Стоит отметить, что в школах Бердска не выявлено зараженных, а вот одного больного ребенка нашли в детском саду. Именно из-за этого группа детского сада закрыта на карантин.
Напомним, с 1 по 10 мая включительно россияне будут отдыхать. Так решил президент России Владимир Путин на основании предложения главного санитарного врача страны Анны Поповой. Указ об этом подписан 23 апреля. Предполагается, что на протяжении 10 дней россияне будут отдыхать, но как показал опрос, около 50% россиян выйдут на работу в "непрерывные рабочие дни".