Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года
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Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года

1:40:034/30/2021Фото: pixabay.com
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В тексте приказа содержится общее понятие - "лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя", но о способах выявления заболевания не говорится. Водители будут проходить исследование на выявления симптомов хронического алкоголизма. Для граждан, возвращающих права после лишения, эта процедура станет обязательной.

Граждан будут направлять на исследования при выявлении признаков хронического алкоголизма

Кандидатам в водители нужно будет проверяться на наличие хронического алкоголизма и на наличие в организме наркотических веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон, сообщает "Коммерсантъ".

Минздрав вводит новые правила получения медицинских справок для водителей и кандидатов в водители. Соответствующий приказ может вступить в силу с 1 января 2022 года, сейчас документ проверяют.

В тексте приказа содержится общее понятие - "лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя", но о способах выявления заболевания не говорится. Водители будут проходить исследование на выявления симптомов хронического алкоголизма. Для граждан, возвращающих права после лишения, эта процедура станет обязательной. Если в анализах выявят вещества, которые указывают на заболевание, человека должен будет пройти полное обследование в спецклинике.

Помимо этого, водителям с признаками наркозависимости нужно будет сдавать анализы на "наличие психоактивных веществ". Это касается и тех, кому возвращают права после лишения. Определить запрещенные вещества в организме можно с помощью двухэтапного химико-токсикологического исследования.

Полиции и Минздраву необходимо наладить обмен информацией о водителях через единую цифровую госсистему к 1 июля 2022 года. В неё будут поступать данные государственных и частных клиник. Поправки в Госдуму еще не внесены.

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