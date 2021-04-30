Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года

Кандидатам в водители нужно будет проверяться на наличие хронического алкоголизма и на наличие в организме наркотических веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон, сообщает "Коммерсантъ".
Минздрав вводит новые правила получения медицинских справок для водителей и кандидатов в водители. Соответствующий приказ может вступить в силу с 1 января 2022 года, сейчас документ проверяют.
В тексте приказа содержится общее понятие - "лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя", но о способах выявления заболевания не говорится. Водители будут проходить исследование на выявления симптомов хронического алкоголизма. Для граждан, возвращающих права после лишения, эта процедура станет обязательной. Если в анализах выявят вещества, которые указывают на заболевание, человека должен будет пройти полное обследование в спецклинике.
Помимо этого, водителям с признаками наркозависимости нужно будет сдавать анализы на "наличие психоактивных веществ". Это касается и тех, кому возвращают права после лишения. Определить запрещенные вещества в организме можно с помощью двухэтапного химико-токсикологического исследования.
Полиции и Минздраву необходимо наладить обмен информацией о водителях через единую цифровую госсистему к 1 июля 2022 года. В неё будут поступать данные государственных и частных клиник. Поправки в Госдуму еще не внесены.