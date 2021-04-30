Коммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"

Главным мероприятием для бердской ячейки КПРФ в субботу, 1 мая, станет возложение цветов к Братской могиле партизан, которое состоится около 12 часов. В беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов подчеркнул, что устроить что-то серьезное в этот день не получится из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.
- Мы не собираемся делать его массовым, но не отметить память борцов за советскую власть мы не можем. Чтим эту память всегда, по мере сил и возможностей исполняем свой долг и призываем граждан поступить также. Пускай не организованно, но посетить памятные места советской власти. В Бердске таковыми являются памятник Ленину и Братская могила, где, как считается, похоронены борцы за советскую власть, которая утверждалась здесь в Бердске, - сказал Сергей Евгеньевич 30 апреля.
Напомним, первомайские мероприятия, включая традиционное шествие, в Бердске были отменены мэрией по рекомендации Роспотребнадзора. В субботу, 1 мая, состоится лишь возложение цветов к мемориальным доскам, начало которого запланировано на 11 часов. На следующий день, 2 мая, в 14 часов запланировано открытие городского парка.