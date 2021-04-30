Коммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Коммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"

12:47:494/30/2021,Дмитрий БороздинФото: wikimedia.org
0

Коммунисты призывают бердчан соблюдать меры предосторожности, но не забывать свою историю и отметить праздник, кому это важно.

Братская могила партизан - один из двух главных памятников советской власти в Бердске

Главным мероприятием для бердской ячейки КПРФ в субботу, 1 мая, станет возложение цветов к Братской могиле партизан, которое состоится около 12 часов. В беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск» лидер бердских коммунистов подчеркнул, что устроить что-то серьезное в этот день не получится из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.

- Мы не собираемся делать его массовым, но не отметить память борцов за советскую власть мы не можем. Чтим эту память всегда, по мере сил и возможностей исполняем свой долг и призываем граждан поступить также. Пускай не организованно, но посетить памятные места советской власти. В Бердске таковыми являются памятник Ленину и Братская могила, где, как считается, похоронены борцы за советскую власть, которая утверждалась здесь в Бердске, - сказал Сергей Евгеньевич 30 апреля.

Напомним, первомайские мероприятия, включая традиционное шествие, в Бердске были отменены мэрией по рекомендации Роспотребнадзора. В субботу, 1 мая, состоится лишь возложение цветов к мемориальным доскам, начало которого запланировано на 11 часов. На следующий день, 2 мая, в 14 часов запланировано открытие городского парка.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
коммунисты1 маявозложение цветовпамятник Ленинупамятные места
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Пойдете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскКоммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"
    12:47:49 4/30/2021
    Коммунисты Бердска рассказали, пройдут ли они по улице Ленина 1 мая под флагом СССР и лозунгами "Мир! Труд! Май"
    БердскМертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии
    12:45:43 4/30/2021
    Мертвым нашли 21-летнего Александра Чупилина в лесу у базы отдыха "Зеленый остров" Бердска спустя полгода поисков. Подробности трагедии
    Милые дизайнерские открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и добрые поздравления
    12:20:12 4/30/2021
    Милые дизайнерские открытки на Вальпургиеву ночь 30 апреля и добрые поздравления
    Как будут учиться студенты Новосибирска с 1 по 10 в майские праздники 2021, стало известно
    12:18:46 4/30/2021
    Как будут учиться студенты Новосибирска с 1 по 10 в майские праздники 2021, стало известно
    Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?
    12:11:40 4/30/2021
    Можно ли работать в огороде на Светлую Пасхальную неделю с 2 по 9 мая?
    БердскЩенка Арчи "с лапкой на связке" нашли волонтеры в овраге на окраине Бердска. Посмотрите видео - он очень вас ждет
    12:06:47 4/30/2021
    Щенка Арчи "с лапкой на связке" нашли волонтеры в овраге на окраине Бердска. Посмотрите видео - он очень вас ждет
    БердскВ Бердске оперштаб обнародовал самые точные данные о зараженных коронавирусом на 30 апреля 2021
    11:58:36 4/30/2021
    В Бердске оперштаб обнародовал самые точные данные о зараженных коронавирусом на 30 апреля 2021
    Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер
    11:38:56 4/30/2021
    Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев умер
    БердскХристос Воскресе: Пасхальное послание-2021 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
    11:35:00 4/30/2021
    Христос Воскресе: Пасхальное послание-2021 Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
    Мама зарезала 5-летних детей и мужа. Подробности трагедии
    11:07:18 4/30/2021
    Мама зарезала 5-летних детей и мужа. Подробности трагедии