В Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений
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В Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений

1:48:504/30/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Второй объект - это могила Героя Советского Союза Пастухова Дмитрия Тимофеевича, которая находится на старом кладбище города. Он получил тяжелые ранения на фронте, серьезно болел туберкулезом и лечился в бердском туберкулезном санатории. Скончался 7 апреля 1949 года.

Заседание совета по сохранению объектов историко-культурного наследия в администрации Бердска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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28 апреля 2021 года в администрации Бердска состоялось заседание совета по сохранению объектов историко-культурного наследия, на котором первым вопросом обсуждалось включение в Перечень воинских захоронений Новосибирской области двух захоронений — Валерия Матвеева и Дмитрия Пастухова. С докладом выступила директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко.

- Было обращение государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области о реализации федеральной целевой программы об увековечению памяти погибших при защите отечества, программа рассчитана на 2019-2024 года. 19 воинских захоронений в городе Бердске занесены в Перечень и находятся в удовлетворительном состоянии. Сейчас погода немножко наладится, выедем на кладбище, чтобы ещё раз провести инспекцию этих воинских захоронений. Данные о их фактическом состоянии будут актуализированы, и стоимость необходимых работ по восстановлению и благоустройству этих объектов будет уточнена. Работа по изготовлению и установке мемориальных знаков запланирована на 2022-2023 год в отношении воинских захоронений, которые внесены в этот Перечень. И в дальнейшем будет рассмотрен вопрос о дополнительном включении в Перечень вновь выявленных воинских захоронений, которые нуждаются в проведении работ по восстановлению и благоустройству.

Предполагаемые объекты для внесения в Перечень воинских захоронений Новосибирской области - это могила воина, погибшего в Сирийской Арабской Республике полковника и летчика Матвеева Валерия Михайловича. Похоронен он в Бердске, похороны состоялись 4 января 2018 года. Он награжден Орденом Мужества посмертно, медалью За заслуги перед Отечеством и медалью За отвагу и другими. Второй объект - это могила Героя Советского Союза Пастухова Дмитрия Тимофеевича, которая находится на старом кладбище города Бердска. Он получил тяжелые ранения на фронте, серьезно болел туберкулезом и лечился в Бердском туберкулезном санатории. Скончался 7 апреля 1949 года, похоронен у нас в Бердске на старом кладбище.

Просим и говорим о том, чтоб Межведомственный координационный совет принял решение эти два объекта включить в Перечень воинских захоронений Новосибирской области, - сказала в докладе Оксана Михайловна.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров спросил у Оксаны Мокриенко о том, должно ли быть согласование с семьей о включении могилы в Перечень воинских захоронений.
- У Пастухова могила без хозяина. У Валерия Матвеева семья, родственники. Я с ними знаком. Должно ли быть согласование с семьей? Может быть они против изменений на памятнике героя? - попросил уточнить Владимир Николаевич.
- Это будут информационные таблички единого образца для всех воинских захоронений. Памятники новые ставить не будем, ничего рушить и своего придумывать не будем. Финансирование выделяется на таблички и минимальное благоустройство, - пояснила Оксана Михайловна.

- Проинформируйте семью обязательно, надо ли им это, - настоял вице-мэр Владимир Захаров.
В решении заседания совета о ходатайстве о включении в Перечень воинских захоронений Новосибирской области двух могил в Берлске указано, что согласование с семьей погибших героев обязательно.

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Кто должен ухаживать за могилами героев?

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