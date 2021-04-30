Чем так страшен гепатит С?
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Чем так страшен гепатит С?

1:50:394/30/2021Фото: lh5.googleusercontent.com
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Вирусный гепатит С – это серьезное заболевание, развитие которого способно привести к серьезным последствиям: фиброзу, циррозу раку печени и, даже, летальному исходу. Остановить этот процесс можно только если своевременно диагностировать заболевание и назначить правильную терапию.

гепатит С
Вирусный гепатит С

Как развивается болезнь


Гепатит С развивается вследствие проникновения вируса в организм человека. Происходит это парентеральным путем (через кровь). К инфицированию может привести:


· посещение маникюрных и педикюрных кабинетов;


· нанесение татуировки;


· прокол пирсинга;


· интимная близость без презерватива;


· переливание донорской крови;


· хирургическое вмешательство;


· пользование чужими предметами личной гигиены;


· повторное использование одноразового шприца, иглы для инъекций.


Кроме этого заразиться может новорожденный ребенок во время родов, если его мать является вирусоносителем.


Попадая в организм вирусные клетки поражают печень. Какое-то время орган пытается отбить обрушившуюся на него вирусную атаку, за счет своих скрытых резервов, однако со временем он теряет свою силу. Гепатоциты массово гибнут и не успевают восстанавливаться в таком количестве, на их месте образуется соединительная ткань, это приводит к частичной дисфункции железы.


гепатит С

Проявления

Примечательно, что, несмотря на то, что в организме происходят существенные изменения, внешне болезнь почти не проявляется как в остром, так и в хроническом периоде. Симптоматика смазанная, похожая на проявления множества других болезней, что не дает человеку повода для беспокойства относительно ВГС. Ухудшение самочувствия, сопровождающиеся: головной болью; повышенной температурой тела; тошнотой; слабостью; мышечной и суставной болью; отсутствием аппетита; бессонницей; кожным зудом; нарушением работы органов ЖКТ; снижением умственной способности; тяжестью в правом подреберье, редко кто ассоциирует с гепатитом, ввиду чего патологию не выявляют своевременно.


Только признаки желтухи, могут указать на проблемы с работой печени и заставить записаться на прием к врачу. Для нее характерно:


· потемнения мочи;


· обесцвечивание стула;


· пожелтение кожных покровов, белков глаз, ногтей.


Ввиду того, что hepatitis C имеет бессимптомное течение, диагностируют его на ранних стадиях крайне редко. Иногда с момента заражения до момента выявления патологии проходит несколько лет. Зачастую болезнь выявляют случайно, тогда когда человек проходит профилактический осмотр или плановое обследование.


Все то время пока больной не догадывается о своем диагнозе он представляет реальную опасность для окружающих.


Диагностику HCV проводят путем лабораторных исследований, для этого применяют:


· метод ПЦР;


· ИФА;


· анализ, определяющий общие биохимические показатели крови.


В чем опасность hepatitis C


Заболевание не может пройти самостоятельно, оно требует своевременного адекватного лечения, в противном случае оно может привести к тяжелым, необратимым последствиям.


Пораженная печень, больше не в силах справляться со своей работой, ее клетки постепенно отмирают, замещаются рубцами, на фоне чего развивается сначала фиброз, а потом цирроз. Кроме этого патология может привести к образованию гепатоцеллюлярной карциноме и печеночной недостаточности, закончиться смертью. Страдают от HCV и смежные системы и органы, болезнь откладывает отпечаток на общем состоянии инфицированного. Всего этого можно избежать, если своевременно провести адекватную терапию. Сегодня, болезнь можно вылечить при помощи противовирусных препаратов прямого действия, все они представлены на сайте: https://galaxy-rus24.com/. Здесь можно получить о каждом средстве полную информацию и заказать его по доступной цене.


Вирус hepatitis C часто мутирует, ввиду чего после выздоровления в организме пациента не вырабатывается стойкий пожизненный иммунитет, а это значит, что можно инфицироваться повторно. По этой же причине отсутствует вакцина против ВГС, помогающая упредить развитие болезни.


Лица, перенесшие гепатит, до конца своих дней должны заботиться о своем здоровье: исключить из рациона вредную пищу, придерживаться диеты, не употреблять алкоголь, отказаться от вредных привычек, избегать тяжелых физических нагрузок.


Как лечат заболевание


Несмотря на всю серьезность ВГС от него можно избавиться, при помощи новых индийских противовирусных дженериков на основе: Софосбувира, Ледипасвира, Даклатасвира, Велпатасвира. Эти препараты обладают высокой эффективностью, они способны всего за 12-24 недели, вылечить патологию любого генотипа.


При этом лекарства не вызывают тяжелых побочных реакций, легки в применении, не имеют множества противопоказаний, разрешено их принимать, даже в случае выявления у пациента ВИЧ-инфекции, цирроза печени, сахарного диабета.


Подобные препараты пока не лицензированы в России, при этом Ледипасвир, Даклатасвир, Софосбувир и Велпатасвир купить можно в специализированных интернет-аптеках, которые организовывают прямые поставки лекарств с заводов-изготовителей.


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гепатит С
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