В Бердске Михаил Добринский стал победителям в выборах Молодежного парламента Новосибирской области
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В Бердске Михаил Добринский стал победителям в выборах Молодежного парламента Новосибирской области

2:36:394/30/2021Фото: ТИК Бердска
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В избирательный бюллетень было включено 9 кандидатов.

Избиратели Бердска приняли участие в выборах в Молодежный парламент

С 27 по 29 апреля в городе Бердске прошли выборы членов Молодежного парламента Новосибирской области.
На территории города в образовательных учреждениях было образовано 17 временных молодежных избирательных комиссий и 1 стационарный избирательный участок.
За три дня голосования приняли участие в голосование 1611 избирателей в возрасте от 16 до 30 лет включительно, в том числе на временных избирательных участках – 1316, на стационарном избирательном участке – 295.
В избирательный бюллетень было включено 9 кандидатов. По результатам выборов на избирательном округе город Бердск победу одержал Михаил Добринский, набравший 622 голоса.

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выборымолодежьмолодежный парламент
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