Выходные на майские праздники 2021 продлили в России: Кто будет отдыхать на Радоницу и Ураза-байрам
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Выходные на майские праздники 2021 продлили в России: Кто будет отдыхать на Радоницу и Ураза-байрам

3:32:124/30/2021Фото: flickr.com
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Церковный праздник Радоницы и Ураза-байрам дадут жителям 8-и регионов дополнительные выходные.

Радоница установлена нерабочим днем в некоторых регионах

11 мая объявили выходным днем в Ставропольском и Краснодарском крае, Пензенской и Саратовской областях. Это связано с церковным праздником Радоницы (день поминовения усопших). Также дополнительный выходной будет в Башкирии, Крыму и Татарстане в связи с празднованием Ураза-байрам (день окончания поста в Рамадан). В Адыгее же нерабочими днями будут 11 и 13 мая, сообщает ТАСС.

В законодательстве Ставрополья прописано, что Радоница является выходным днем. Глава края заявил, что в текущем году ничего не изменится. Такие же законы приняты в Саратовской и Пензенской области.
-10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11-й - наш, региональный выходной, - сказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Этот праздник даст дополнительный выходной жителям Краснодарского края и Адыгеи. Помимо этого, в Адыгее будут отдыхать еще и 13 мая в связи с празднованием мусульманского Ураза-байрам. В Крыму, где также будет отмечаться окончание поста в месяц Рамадан, выходным решили сделать 14 мая.

По традиции в республиках Северного Кавказа празднуют Ураза-байрам один или несколько нерабочих дней. В этом году также ожидают соответствующие республиканские постановления и указы.

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Радоницавыходныеураза-байрамрелигиозный праздник
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