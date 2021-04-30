Выходные на майские праздники 2021 продлили в России: Кто будет отдыхать на Радоницу и Ураза-байрам

11 мая объявили выходным днем в Ставропольском и Краснодарском крае, Пензенской и Саратовской областях. Это связано с церковным праздником Радоницы (день поминовения усопших). Также дополнительный выходной будет в Башкирии, Крыму и Татарстане в связи с празднованием Ураза-байрам (день окончания поста в Рамадан). В Адыгее же нерабочими днями будут 11 и 13 мая, сообщает ТАСС.
В законодательстве Ставрополья прописано, что Радоница является выходным днем. Глава края заявил, что в текущем году ничего не изменится. Такие же законы приняты в Саратовской и Пензенской области.
-10 дней мая объявлены федеральными выходными и 11-й - наш, региональный выходной, - сказал врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.
Этот праздник даст дополнительный выходной жителям Краснодарского края и Адыгеи. Помимо этого, в Адыгее будут отдыхать еще и 13 мая в связи с празднованием мусульманского Ураза-байрам. В Крыму, где также будет отмечаться окончание поста в месяц Рамадан, выходным решили сделать 14 мая.
По традиции в республиках Северного Кавказа празднуют Ураза-байрам один или несколько нерабочих дней. В этом году также ожидают соответствующие республиканские постановления и указы.