Экс-сенатор Алексей Беспаликов умер в Новосибирске

Ушел из жизни Алексей Акимович Беспаликов - председатель Новосибирского областного Совета депутатов четвертого созыва.
Он был «ключевой фигурой политической жизни региона», занимал важные посты в мэрии Новосибирска: был заместителем Губернатора области, председателем Новосибирского областного Совета депутатов, руководителем регионального отделения партии «Единая Россия», членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Алексей Беспаликов способствовал укреплению стабильности в общественной и политической жизни, становлению и развитию местного самоуправления. Политик имеет множество наград.
В Совет депутатов региона Алексея Беспаликова избрали в 2005 году. Коллеги уважали его авторитет, опыт и политическую прозорливость. Алексей Акимович всегда старался сохранять традиции депутатского корпуса и добивался совместной продуктивной работы в парламенте.
Несколько важных и очень проницательных фраз Алексея Акимовича вспоминают среди депутатов и сейчас. Например:
-Когда говорят о национальной идее, о том, как сделать государство крепким, мощным, народ сплоченным, почти всегда забывают о том, что народ состоит из семьи. А у семьи есть проблемы — свои собственные. Вот когда каждая семья будет иметь нормальный денежный доход, достаточную жилплощадь, возможность посещать театр, достойно отдыхать... Вот тогда и будет в полной мере осуществлена национальная идея, государство станет крепким, а народ — сплоченным.
Соболезнуем семье и близким Алексея Акимовича!