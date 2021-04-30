Экс-сенатор Алексей Беспаликов умер в Новосибирске
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Экс-сенатор Алексей Беспаликов умер в Новосибирске

2:53:464/30/2021Фото: Заксобрание НСО
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Беспаликов был «ключевой фигурой политической жизни региона».

Аексей Беспаликов занимал ответственные посты в мэрии Новосибирска
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Ушел из жизни Алексей Акимович Беспаликов - председатель Новосибирского областного Совета депутатов четвертого созыва.

Он был «ключевой фигурой политической жизни региона», занимал важные посты в мэрии Новосибирска: был заместителем Губернатора области, председателем Новосибирского областного Совета депутатов, руководителем регионального отделения партии «Единая Россия», членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Алексей Беспаликов способствовал укреплению стабильности в общественной и политической жизни, становлению и развитию местного самоуправления. Политик имеет множество наград.

В Совет депутатов региона Алексея Беспаликова избрали в 2005 году. Коллеги уважали его авторитет, опыт и политическую прозорливость. Алексей Акимович всегда старался сохранять традиции депутатского корпуса и добивался совместной продуктивной работы в парламенте.

Несколько важных и очень проницательных фраз Алексея Акимовича вспоминают среди депутатов и сейчас. Например:

-Когда говорят о национальной идее, о том, как сделать государство крепким, мощным, народ сплоченным, почти всегда забывают о том, что народ состоит из семьи. А у семьи есть проблемы — свои собственные. Вот когда каждая семья будет иметь нормальный денежный доход, достаточную жилплощадь, возможность посещать театр, достойно отдыхать... Вот тогда и будет в полной мере осуществлена национальная идея, государство станет крепким, а народ — сплоченным.

Соболезнуем семье и близким Алексея Акимовича!

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смертьдепутатбеспаликов
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