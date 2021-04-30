Смертельные ошибки полицейских: Как умирают жены от рук возлюбленных по всей России

Убийство жительницы Бердска Марии Фомичевой, случившееся в ночь на 29 марта 2021 года, стало по-настоящему резонансным для всего региона. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал подробности этой трагедии.
Напомним, Мария и Александр познакомились в Новосибирске, причем оба были приезжими. Она из Барнаула, где много лет работала воспитателем в разных детских садах, он — вахтовик из Казахстана, работавший в Красноярском крае. В Бердск пара перебралась в 2018 году, вместе с родителями мужа. За время совместной жизни у пары родились двое детей. По словам соседей, семейные разборки не были чем-то из ряда вон для супругов. Из квартиры периодически была слышна была ругань, к тому же оба супруга и старшие родственники, порой, любили вместе выпить. Тем не менее, с окружающими Фомичевы были дружелюбны и даже извинялись за причиненные неудобства, когда те приходили жаловаться на шумное поведение.
Ранним утром 5 марта Мария Фомичева позвонила в полицию и пожаловалась, что муж угрожает ей убийством. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину и доставили в отделение, где с ним провели профилактическую беседу. А после, как ни в чем не бывало, отпустили домой.
Вернувшись в квартиру, Александр и не думал успокаиваться. В девятом часу утра, когда бабушка уже отвела внуков в детский сад, Мария и Александр вновь подняли крик. В следственном комитете уточняют, что в 08:07 на телефон 112 звонила соседка, слышавшая крики о помощи и звуки борьбы. Но на этот раз дежурный не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полиции и сообщил, что убил свою жену. В квартире полицейские нашли тело Марии, которую Александр ударил ножом в сердце не менее пяти раз, а также его раненого 60-летнего отца с изуродованным лицом.
- Помимо мужа и жены был третий - гость. Вся троица выпивала и на фоне алкоголя началась заварушка. Он ее стал к кому-то ревновать. Это и понятно, он уезжает на вахту, оставляя дома молодую жену. Тело нашли около лифта, она пыталась спастись, - сообщает «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник.
Сейчас Александр Фомичев под стражей, ждет окончания расследования. Его супругу похоронили в Барнауле, а дети остались с бабушкой и дедушкой. Полицейского, который не отреагировал на вызов соседки, 31 марта отстранили от работы. В отношении него проводится проверка и возбуждено дело о халатности. Тем не менее, этот случай был не первым подобным даже в марте.
Дверь никто не открыл
Всего за десять дней до трагедии в Бердске, 18 марта, похожая история развернулась в рабочем поселке Линево Искитимского района. Здесь мать двоих детей Татьяну Лямкину забил до смерти собственный муж, который после содеянного покончил с собой. По информации «Курьер. Среда. Бердск», незадолго до смерти женщина позвонила в полицию, но не смогла открыть дверь сотруднику, прибывшему через 9 минут. Постояв в подъезде, тот развернулся и ушел. Спустя три часа трупы родителей обнаружила 14-летняя дочь.
В региональном ГУ МВД уточнили, что полицейский не слышал из-за двери никаких шумов, которые могли бы стать основанием чтобы вскрыть дверь силой.
Позднее выяснилось, что Татьяна и раньше жаловалась на мужа. В 2011 и в 2015 году даже подавала заявления в полицию о домашнем насилии, но затем прощала домашнего тирана. Как и у Фомичевых, у семьи Лямкиных осталось двое детей.
Подумали ребенок балуется
Еще один громкий случай произошел в первый день 2021 года, в Ростовской области. Здесь 1 января в поселке Зимовники трагически погибла местная жительница Оксана Левченко. Как и предыдущих героинь, ее, вероятнее всего, убил супруг и отчим младших детей Василий Кичигин.
Как пишут местные СМИ, Василий любил выпить и часто поднимал руку на жену, особенно в нетрезвом состоянии. При этом мужчина нигде не работал, деньги в семью приносила Оксана. Ранее мужчина был судим за причинение легких травм и побои. Однако его супругу все это не смущало и разрушать семью она не собиралась.
Вечером 1 января в дежурную часть местного отдела полиции позвонила 10-летняя девочка, рассказавшая что пьяный отчим уже несколько часов бьет ее маму. Однако 35-летний майор, дежуривший в ту ночь, на звонок никак не отреагировал. Позднее офицер признается, что просто не поверил словам ребенка и решил, что таким образом девочка просто балуется в новогодние праздники. В отношении полицейского завели дело о халатности.
Тело Оксаны Левченко нашли только через 10 дней. Примечательно, что Василий Кичигин сам заявил о ее пропаже без вести. Но пока полиция и волонтеры искали девушку по окрестным лесам, он сидел дома и, по свидетельствам соседей, продолжал пить. Когда же труп его жены нашли, он свел счеты с жизнью.
Не первые и не последние
К сожалению, подобных историй в нашей стране еще много. Можно вспомнить убийство Веры Пехтелевой, случившееся в Кемерово в январе 2020 года. Или гибель от рук мужа 37-летней Татьяны Тимофеевой из Нижнего Новгорода в декабре того же года. Наконец история смерти москвички, до смерти забитой своим мужем, пока дежурный полицейский раздумывал, стоит ли отправлять патруль в ответ на ее сообщение, что супруг в очередной раз напился и распустил руки.
Все эти истории, помимо домашнего насилия, объединяет одно — всех женщин можно было бы спасти, будь полицейские чуть более предусмотрительными. Не делай они поспешных выводов о целесообразности направлять патруль на вызов соседки или ребенка, а отреагируй на него как положено, возможно трагедии удалось бы избежать. Однако ведь не просто так у дежурных появляется стойкое нежелание игнорировать вызовы о домашнем насилии. В конце концов, общественная безопасность это дело не только полиции, но и самого общества.