Смертельные ошибки полицейских: Как умирают жены от рук возлюбленных по всей России
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Смертельные ошибки полицейских: Как умирают жены от рук возлюбленных по всей России

3:48:494/30/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com, соцсети
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Семейные трагедии можно было бы предотвратить, прояви полицейские больше внимательности и осторожности. Например, дежурный полиции Бердска отпустил домой после беседы пьяного мужа, а он убил Марию Фомичеву. В Ростове-на-Дону девочка умоляла спасти полицейских маму, но ей не поверили. Теперь малышка сирота.

Женщины погибли от рук своих мужей
Женщины погибли от рук своих мужей

Убийство жительницы Бердска Марии Фомичевой, случившееся в ночь на 29 марта 2021 года, стало по-настоящему резонансным для всего региона. Ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал подробности этой трагедии.

Марию Фомичеву похоронили в Барнауле

Напомним, Мария и Александр познакомились в Новосибирске, причем оба были приезжими. Она из Барнаула, где много лет работала воспитателем в разных детских садах, он — вахтовик из Казахстана, работавший в Красноярском крае. В Бердск пара перебралась в 2018 году, вместе с родителями мужа. За время совместной жизни у пары родились двое детей. По словам соседей, семейные разборки не были чем-то из ряда вон для супругов. Из квартиры периодически была слышна была ругань, к тому же оба супруга и старшие родственники, порой, любили вместе выпить. Тем не менее, с окружающими Фомичевы были дружелюбны и даже извинялись за причиненные неудобства, когда те приходили жаловаться на шумное поведение.

Ранним утром 5 марта Мария Фомичева позвонила в полицию и пожаловалась, что муж угрожает ей убийством. Прибывшие на место сотрудники задержали мужчину и доставили в отделение, где с ним провели профилактическую беседу. А после, как ни в чем не бывало, отпустили домой.

Вернувшись в квартиру, Александр и не думал успокаиваться. В девятом часу утра, когда бабушка уже отвела внуков в детский сад, Мария и Александр вновь подняли крик. В следственном комитете уточняют, что в 08:07 на телефон 112 звонила соседка, слышавшая крики о помощи и звуки борьбы. Но на этот раз дежурный не стал отправлять в квартиру патруль. Спустя некоторое время Александр сам набрал номер полиции и сообщил, что убил свою жену. В квартире полицейские нашли тело Марии, которую Александр ударил ножом в сердце не менее пяти раз, а также его раненого 60-летнего отца с изуродованным лицом.

- Помимо мужа и жены был третий - гость. Вся троица выпивала и на фоне алкоголя началась заварушка. Он ее стал к кому-то ревновать. Это и понятно, он уезжает на вахту, оставляя дома молодую жену. Тело нашли около лифта, она пыталась спастись, - сообщает «Курьер. Среда. Бердск» собственный источник.

Сейчас Александр Фомичев под стражей, ждет окончания расследования. Его супругу похоронили в Барнауле, а дети остались с бабушкой и дедушкой. Полицейского, который не отреагировал на вызов соседки, 31 марта отстранили от работы. В отношении него проводится проверка и возбуждено дело о халатности. Тем не менее, этот случай был не первым подобным даже в марте.

Дверь никто не открыл

Татьяне Лямкиной было 32 года

Всего за десять дней до трагедии в Бердске, 18 марта, похожая история развернулась в рабочем поселке Линево Искитимского района. Здесь мать двоих детей Татьяну Лямкину забил до смерти собственный муж, который после содеянного покончил с собой. По информации «Курьер. Среда. Бердск», незадолго до смерти женщина позвонила в полицию, но не смогла открыть дверь сотруднику, прибывшему через 9 минут. Постояв в подъезде, тот развернулся и ушел. Спустя три часа трупы родителей обнаружила 14-летняя дочь.

В региональном ГУ МВД уточнили, что полицейский не слышал из-за двери никаких шумов, которые могли бы стать основанием чтобы вскрыть дверь силой.
Позднее выяснилось, что Татьяна и раньше жаловалась на мужа. В 2011 и в 2015 году даже подавала заявления в полицию о домашнем насилии, но затем прощала домашнего тирана. Как и у Фомичевых, у семьи Лямкиных осталось двое детей.

Подумали ребенок балуется

Оксана Левченко была матерью троих детей

Еще один громкий случай произошел в первый день 2021 года, в Ростовской области. Здесь 1 января в поселке Зимовники трагически погибла местная жительница Оксана Левченко. Как и предыдущих героинь, ее, вероятнее всего, убил супруг и отчим младших детей Василий Кичигин.

Как пишут местные СМИ, Василий любил выпить и часто поднимал руку на жену, особенно в нетрезвом состоянии. При этом мужчина нигде не работал, деньги в семью приносила Оксана. Ранее мужчина был судим за причинение легких травм и побои. Однако его супругу все это не смущало и разрушать семью она не собиралась.

Вечером 1 января в дежурную часть местного отдела полиции позвонила 10-летняя девочка, рассказавшая что пьяный отчим уже несколько часов бьет ее маму. Однако 35-летний майор, дежуривший в ту ночь, на звонок никак не отреагировал. Позднее офицер признается, что просто не поверил словам ребенка и решил, что таким образом девочка просто балуется в новогодние праздники. В отношении полицейского завели дело о халатности.

Тело Оксаны Левченко нашли только через 10 дней. Примечательно, что Василий Кичигин сам заявил о ее пропаже без вести. Но пока полиция и волонтеры искали девушку по окрестным лесам, он сидел дома и, по свидетельствам соседей, продолжал пить. Когда же труп его жены нашли, он свел счеты с жизнью.

Не первые и не последние

К сожалению, подобных историй в нашей стране еще много. Можно вспомнить убийство Веры Пехтелевой, случившееся в Кемерово в январе 2020 года. Или гибель от рук мужа 37-летней Татьяны Тимофеевой из Нижнего Новгорода в декабре того же года. Наконец история смерти москвички, до смерти забитой своим мужем, пока дежурный полицейский раздумывал, стоит ли отправлять патруль в ответ на ее сообщение, что супруг в очередной раз напился и распустил руки.

Все эти истории, помимо домашнего насилия, объединяет одно — всех женщин можно было бы спасти, будь полицейские чуть более предусмотрительными. Не делай они поспешных выводов о целесообразности направлять патруль на вызов соседки или ребенка, а отреагируй на него как положено, возможно трагедии удалось бы избежать. Однако ведь не просто так у дежурных появляется стойкое нежелание игнорировать вызовы о домашнем насилии. В конце концов, общественная безопасность это дело не только полиции, но и самого общества.

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