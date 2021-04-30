В Москве задержали адвоката ФБК* Павлова
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Москве задержали адвоката ФБК* Павлова

3:53:294/30/2021Фото: www.dw.com
0

Причины ареста адвоката пока неизвестны.

Адвокат Иван Павлов

Задержали известного адвоката Ивана Павлова, который также является руководителем правозащитного объединения журналистов и юристов Команды 29 - созданной с целью борьбы за свободу информации.

Ранним утром в одну из московских гостиниц, где находился Павлов, пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. После чего мужчину задержали. Причины ареста адвоката пока неизвестны.

Помимо этого пришли с обыском к коллегам Павлова. В частности к IT-специалисту Игорю Дорфману, после чего специалист перестал выходить на связь. Сотрудники СК РФ проводят обыск в офисе проекта. У одного из адвокатов, который находится в офисе, взяли подписку о неразглашении.

Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".

*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
адвокатарестшпионажобыск в офисе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло послужить причиной ареста?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскСмертельные ошибки полицейских: Как умирают жены от рук возлюбленных по всей России
    3:48:49 4/30/2021
    Смертельные ошибки полицейских: Как умирают жены от рук возлюбленных по всей России
    Выходные на майские праздники 2021 продлили в России: Кто будет отдыхать на Радоницу и Ураза-байрам
    3:32:12 4/30/2021
    Выходные на майские праздники 2021 продлили в России: Кто будет отдыхать на Радоницу и Ураза-байрам
    Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц вышел из СИЗО
    3:25:54 4/30/2021
    Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференц вышел из СИЗО
    Когда закончится мусульманский пост -2021: когда дата последнего дня Рамадана?
    3:20:34 4/30/2021
    Когда закончится мусульманский пост -2021: когда дата последнего дня Рамадана?
    БердскЗаявление на новые выплаты в 10 000 и 5650: могут ли родители уже писать на Госуслугах?
    3:10:59 4/30/2021
    Заявление на новые выплаты в 10 000 и 5650: могут ли родители уже писать на Госуслугах?
    Экс-сенатор Алексей Беспаликов умер в Новосибирске
    2:53:46 4/30/2021
    Экс-сенатор Алексей Беспаликов умер в Новосибирске
    БердскВ Бердске Михаил Добринский стал победителям в выборах Молодежного парламента Новосибирской области
    2:36:39 4/30/2021
    В Бердске Михаил Добринский стал победителям в выборах Молодежного парламента Новосибирской области
    Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?
    2:20:05 4/30/2021
    Категорические запреты и обязательные дела на 30 апреля Страстную пятницу-2021: можно ли работать на земле?
    БердскВ Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений
    1:48:50 4/30/2021
    В Бердске могилу погибшего в Сирии в 2018 году летчика Валерия Матвеева внесут в список воинских захоронений
    Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года
    1:40:03 4/30/2021
    Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию по новым правилам выдачи медсправок с 1 января 2022 года