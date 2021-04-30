В Москве задержали адвоката ФБК* Павлова

Задержали известного адвоката Ивана Павлова, который также является руководителем правозащитного объединения журналистов и юристов Команды 29 - созданной с целью борьбы за свободу информации.
Ранним утром в одну из московских гостиниц, где находился Павлов, пришли сотрудники правоохранительных органов с обыском. После чего мужчину задержали. Причины ареста адвоката пока неизвестны.
Помимо этого пришли с обыском к коллегам Павлова. В частности к IT-специалисту Игорю Дорфману, после чего специалист перестал выходить на связь. Сотрудники СК РФ проводят обыск в офисе проекта. У одного из адвокатов, который находится в офисе, взяли подписку о неразглашении.
Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Недавно он стал защищать "Фонд борьбы с коррупцией"*, так как в рамках гражданского иска прокуратуры Москвы к фонду о признании его экстремистской организацией некоторым сведением был присвоен гриф "секретно".
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.