Новый производственный календарь на май 2021 года с учетом путинского указа
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Новый производственный календарь на май 2021 года с учетом путинского указа

4:20:374/30/2021Фото: pxhere
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В 2021 году жителям России предстоят неожиданные "майские каникулы" с 1 по 10 мая. 11 мая - первый рабочий день в мае.

работа
Не все будут отдыхать в мае 10 дней

Дни с 4 по 7 мая 2021 года Владимир Путин свои указом № 242 объявил нерабочими с сохранением средней зарплаты. Это значит, что вы получите оплату за эти точно также, как если бы работали.

Таким образом в 2021 году жителям России предстоят неожиданные "майские каникулы" с 1 по 10 мая. 11 мая - первый рабочий день в мае.

До подписания указа выходными и праздничными днями в начале мая были 1, 2, 3, 8, 9 и 10 мая. Чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции россиянами, спешащими с дач на работу и обратно, было принято решение не прерывать праздники и сделать дни с 4 до 7 мая включительно нерабочими.

Двойной оплате за работу подлежат дни 1-3 мая и 8-10 мая. Поскольку изменений в производственном календаре нет - эти 4 дня не признаны официально выходными или праздниками.

Работодатель имеет право вызвать вас на работу в эти дни, но вызов должен быть оформлен приказом. Также, на усмотрение работодателя, он может оставить работать минимальный штат для продолжения функционирования компании, чтобы все обязательства, взятые компанией были выполнены вовремя. Но в это время не обязательно выходить на работу всем.

Нормативы рабочего времени в мае остались прежними, исходя из ранее утвержденного количества часов рабочего времени и будет высчитываться средняя зарплата сотрудников.

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