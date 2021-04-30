Новых 70 пациентов с коронавирусом нашли за сутки на 30 апреля в Новосибирской области
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Новых 70 пациентов с коронавирусом нашли за сутки на 30 апреля в Новосибирской области

3:58:524/30/2021Фото: pixabay.com
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Умерли от COVID-19 еще четыре человека: мужчины 59, 64 и 69 лет и женщина 76-летнего возраста. Всего в области от вируса скончались 1 754 пациента.

Всего в области от вируса скончались 1 754 пациента
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб сообщает, что на 30 апреля в Новосибирской области зафиксировано 41 100 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 70 за последние сутки (2 475 из них дети). Поправились 37 789 человек, из них 48 пациентов за прошедшие сутки.

Умерли от COVID-19 еще четыре человека: мужчины 59, 64 и 69 лет и женщина 76-летнего возраста. Всего в области от вируса скончались 1 754 пациента.

В инфекционных стационарах области с диагнозом коронавирус находятся 1 194 пациента, 10 из них дети. В реанимации – 56 пациентов, на ИВЛ – 13 человек.

Всего в регионе провели 1 517 744 теста на COVID-19.

За сутки с симптомами ОРВИ обратились в больницу 2 937 человек.

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пандемиякоронавирусCOVID-19
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