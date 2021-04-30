Лунный посевной календарь на 2021 год садовода и огородника

Даты посевных работ различных культур с мая по август 2021 г.
Картофель
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Июль
1 – 8, 26 – 30
Август
1 – 6, 24 – 30
Морковь
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Июль
1 – 8, 26 – 30
Свекла
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Июль
1 – 8, 26 – 30
Редис
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Июль
1 – 8, 26 – 30
Август
1 – 6, 24 – 30
Лук
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Чеснок
Май
1 – 9, 28 – 30
Июнь
1 – 8, 24 – 29
Горох
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Фасоль
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Кабачок
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Тыква
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Огурец
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Капуста
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20
Горчица
Май
13 – 24
Июнь
12 – 22
Июль
12 – 22
Август
10 – 20