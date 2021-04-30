Готовимся к дачному сезону в бердск

Специально для вас подготовлен краткий чек-лист,
что нужно сделать в первую очередь
что нужно сделать в первую очередь
Забор
Чем крепче и выше забор, тем меньше соблазна у мелких и крупных воришек тронуть урожай. Ко всему прочему, внешний вид забора подсознательно определяет характер участка. Вряд ли захочется воровать у серьезного хозяина, который бережно и осознанно относится к своему имуществу. Рекомендуем ставить забор из металлопрофиля или выложить из кирпича, чтобы в строении не было сквозных участков, через которые можно пробраться вовнутрь территории.
Обработка от клещей и паразитов
Весна – активное время пробуждения опасных для человека и домашних животных насекомых. Среди них смертельно опасными являются клещи. Необходимо перед началом любых работ на дачном участке обработать территорию «обеззараживающими» средствами. Наиболее подходящее средство выбирает, конечно же, хозяин участка. Но лучше обращаться в таком случае к специалистам.
Наиболее распространенными средствами обработки участка от клещей являются репеллентные яды, акарицидные средства, инсекцитидно-репеллентные. Чаще всего предпочтение отдают второму варианту химической обработки. Не забудьте предварительно сделать страховой полис от укуса клеща и поставить плановую прививку.
Чем крепче и выше забор, тем меньше соблазна у мелких и крупных воришек тронуть урожай. Ко всему прочему, внешний вид забора подсознательно определяет характер участка. Вряд ли захочется воровать у серьезного хозяина, который бережно и осознанно относится к своему имуществу. Рекомендуем ставить забор из металлопрофиля или выложить из кирпича, чтобы в строении не было сквозных участков, через которые можно пробраться вовнутрь территории.
Обработка от клещей и паразитов
Весна – активное время пробуждения опасных для человека и домашних животных насекомых. Среди них смертельно опасными являются клещи. Необходимо перед началом любых работ на дачном участке обработать территорию «обеззараживающими» средствами. Наиболее подходящее средство выбирает, конечно же, хозяин участка. Но лучше обращаться в таком случае к специалистам.
Наиболее распространенными средствами обработки участка от клещей являются репеллентные яды, акарицидные средства, инсекцитидно-репеллентные. Чаще всего предпочтение отдают второму варианту химической обработки. Не забудьте предварительно сделать страховой полис от укуса клеща и поставить плановую прививку.
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Рассада
Когда участок подготовлен к высадке урожая, можно позаботиться и о приобретении рассады. Готовая рассада станет отличным вариантом, у кого нет времени на всходы семян. Все, что потребуется – это бережная пересадка в открытый грунт. Приобрести рассаду можно как на рынке или магазине, так и в специальных питомниках или на станциях. Во время выбора саженцев обращайте пристальное внимание на внешний вид растения. Именно от него будет зависеть его будущее здоровье и успех роста.
Теплица
Такая незатейливая постройка сэкономит не только силы, но и ускорит рост самой теплолюбивой и капризной культуры. Теплица создаст эстетический вид вашему огороду, в отличие от парника, который постоянно нужно реконструировать. Самой лучшей станет теплица из поликарбоната. Этот материал крепкий, податливый, износостойкий и легкий. Ко всему прочему, поликарбонат гибкий – из него получится теплица самых разных и даже причудливых форм.
Баня
Дача без бани – не дача. Для многих людей этот вид релаксации и отдыха остается по-прежнему актуальным и востребованным. Существует даже целая банная культура. Чтобы баня подарила истинное удовольствие и наслаждение, ее тоже необходимо подготовить к сезону. А для тех, у кого еще нет этой прекрасной дачной постройки, предлагаем воспользоваться готовыми вариантами. Это сэкономит время, деньги и трудовые ресурсы. А сама баня будет включать в себя уже готовые и необходимые удобства.
Печь
В начале весны и середине осени начинаются заморозки. Чтобы времяпровождения в дачном домике длилось как можно дольше, рекомендуем установить печь. Установите безопасную металлическую печь, выбрав готовый вариант в магазине или заказав изделие ручной работы.
Дача без бани – не дача. Для многих людей этот вид релаксации и отдыха остается по-прежнему актуальным и востребованным. Существует даже целая банная культура. Чтобы баня подарила истинное удовольствие и наслаждение, ее тоже необходимо подготовить к сезону. А для тех, у кого еще нет этой прекрасной дачной постройки, предлагаем воспользоваться готовыми вариантами. Это сэкономит время, деньги и трудовые ресурсы. А сама баня будет включать в себя уже готовые и необходимые удобства.
Печь
В начале весны и середине осени начинаются заморозки. Чтобы времяпровождения в дачном домике длилось как можно дольше, рекомендуем установить печь. Установите безопасную металлическую печь, выбрав готовый вариант в магазине или заказав изделие ручной работы.
Дачная беседка
Это место является самым любимым на участке. Где, как не на дачной беседке можно вечером пожарить шашлык или картофель на углях или отдохнуть от дневных работ на свежем воздухе и в теньке. В зависимости от предназначения беседки выбираются ее размер и материал. Можно построить беседку самостоятельно или приобрести готовый вариант с доставкой и установкой. Беседку делают из дерева, ПВХ-профиля, поликарбоната или из кованого металла.
Самое приятное и вкусное – шашлык
Чтобы избежать неприятных последствий в виде пищевого отравления, выбирайте мясо или готовый шашлык только в специализированных и проверенных магазинах. Обязательно спрашивайте у продавца срок годности продукта. Не рекомендуем брать мясо на рынке или напрямую у фермеров-поставщиков.
Соблюдайте перечисленные выше рекомендации и при слове «дача» у вас точно будет светиться улыбка на лице!
Это место является самым любимым на участке. Где, как не на дачной беседке можно вечером пожарить шашлык или картофель на углях или отдохнуть от дневных работ на свежем воздухе и в теньке. В зависимости от предназначения беседки выбираются ее размер и материал. Можно построить беседку самостоятельно или приобрести готовый вариант с доставкой и установкой. Беседку делают из дерева, ПВХ-профиля, поликарбоната или из кованого металла.
Самое приятное и вкусное – шашлык
Чтобы избежать неприятных последствий в виде пищевого отравления, выбирайте мясо или готовый шашлык только в специализированных и проверенных магазинах. Обязательно спрашивайте у продавца срок годности продукта. Не рекомендуем брать мясо на рынке или напрямую у фермеров-поставщиков.
Соблюдайте перечисленные выше рекомендации и при слове «дача» у вас точно будет светиться улыбка на лице!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com