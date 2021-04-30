Надежные стройматериалы продаются в бердске

Чтобы построить дачу за месяц, рекомендуем воспользоваться услугой «Дом под ключ». Все, что потребуется от покупателя, наличие земельного участка и свободного времени для выбора готового дома на сайте производителя.
А для тех, кто хочет вложить в постройку частицу себя, предоставляем пошаговую инструкцию по блиц-строительству дома всего за три месяца.
А для тех, кто хочет вложить в постройку частицу себя, предоставляем пошаговую инструкцию по блиц-строительству дома всего за три месяца.
Первое, что понадобится сделать – определить планировку дома. Если дом будет двухэтажный, не забудьте оставить место под лестницу, чтобы к ней можно было свободно подойти. В доме, где будет проживать большая семья, рекомендуется запланировать несколько санузлов для обеспечения комфорта всем жильцам. Планировка дома должна быть выполнена с учетом прогнозирования на будущее: если через 20-30 лет в доме будет происходить капитальный ремонт, это не должно влиять на постройку в целом. Чтобы избежать трудностей с планировкой дома, доверьте это дело специалистам. Можно выбрать и уже готовый дизайн-макет.
Строительство дома основывается на трех базовых «китах»: фундамент, стены и крыша. Именно им нужно уделить особое внимание в летний сезон, а уже в более прохладное время года заняться отделочными работами внутри помещения.
Самым главным элементом любого сооружения является фундамент. От него будет зависеть дальнейшая прочность и устойчивость дома. Заливать фундамент лучше всего тогда, когда почва уже просохла, а на улице стоит солнечная погода. Если не соблюсти это правило, фундамент может «поплыть» или пойти трещинами.
Для возведения стен специалисты в области застройки рекомендуют использовать пеноблок. Его теплоизоляционные характеристики превосходят кирпич. К тому же, этот строительный материал не «ударит» по бюджету. За счет своей толщины и высоты, стены из пеноблока возводить легко и быстро. Еще одним отличным материалом для строительства стен станет деревянный брус. Он экологичен, прочен и имеет эстетически приятный вид, что поможет сэкономить на внутренней отделке.
Самым главным элементом любого сооружения является фундамент. От него будет зависеть дальнейшая прочность и устойчивость дома. Заливать фундамент лучше всего тогда, когда почва уже просохла, а на улице стоит солнечная погода. Если не соблюсти это правило, фундамент может «поплыть» или пойти трещинами.
Для возведения стен специалисты в области застройки рекомендуют использовать пеноблок. Его теплоизоляционные характеристики превосходят кирпич. К тому же, этот строительный материал не «ударит» по бюджету. За счет своей толщины и высоты, стены из пеноблока возводить легко и быстро. Еще одним отличным материалом для строительства стен станет деревянный брус. Он экологичен, прочен и имеет эстетически приятный вид, что поможет сэкономить на внутренней отделке.
Крыша – завершающий этап строительства дома, когда все стены и перекрытия возведены. Материалов для постройки крыши множество. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Оптимальным вариантом для строительства крыши в загородном доме станет кровельный профнастил. Он долговечен, бюджетен, гибок, но прочен, легок при монтаже. Дополнительным атрибутом к такому виду крыши может быть шумоизоляция, так как металл сам по себе «шумный» материал.
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После того, как дом готов, останется сделать косметический ремонт: постелить полы, поклеить обои, натянуть потолки. В специализированных магазинах покупателю предоставляется широкий ассортимент качественных товаров. Не экономьте на своем комфорте! Помните, что скупой платит дважды.
Строительство дома – это ответственный и серьезный шаг, требующий временных и трудовых затрат, оборудования специальной техники. Рекомендуется обращаться за такого рода видами деятельности к профессионалам своего дела – специалистам по строительству. Так работа будет передана в надежные и честные руки.
Уютных вам домов!
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com