Выходные на майские праздники 2021 умоляет провести дома глава Роспотребнадзора Анна Попова
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Выходные на майские праздники 2021 умоляет провести дома глава Роспотребнадзора Анна Попова

4:30:164/30/2021Фото: flickr.com
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Попова заметила, что ситуация с заболеваемостью в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии.

Всего с начала пандемии в мире заболели около 150 млн человек, 3,1 из которых умерли
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова призывает россиян провести майские выходные в кругу семьи. А также приостановить все массовые мероприятия.

- Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция, и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе. Если мы это сделаем, то через 10-14 дней мы увидим дальнейшее снижение <заболеваемости> и не увидим роста. Надо приостановить все планировавшиеся массовые мероприятия, - отметила она.

Попова заметила, что ситуация с заболеваемостью в стране находится в "достаточно хрупком" равновесии. Она сказала, что в последний месяц темпы распространения вируса стабильны и пока не снижаются.

Глава Роспотребнадзора добавила, что COVID-19 обретает все признаки сезонной болезни, поэтому предполагается, что ситуация усугубится осенью.

- Инфекция приобретает признаки сезонного заболевания, поэтому к осени мы предполагаем возможное осложнение ситуации. Чтобы это не случилось раньше, нужно соблюдать все требования, - говорит глава ведомства.

Всего с начала пандемии в мире заболели около 150 млн человек, 3,1 из которых умерли. По информации оперативного штаба, в стране зафиксировано 4 796 557 случая коронавирусной инфекции, скончался 109 731 человек. Поправились 4 419 540 пациентов.

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майские праздникипандемиякоронавирус
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