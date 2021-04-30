Столото: в тираже 1386 «Русского лото» 2 мая 2021 года вновь крутые призы!
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Столото: в тираже 1386 «Русского лото» 2 мая 2021 года вновь крутые призы!

6:13:084/30/2021Фото: pixabay
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Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет. Не упустите свой шанс и отмечайте Первомай вместе с нами!

Майская суперсерия в «Русском лото» продолжается

Джекпот 900 000 000 ₽

В двух тиражах майской суперсерии «Русского лото» уже разыграна первая часть загородных домов.
На подходе следующий тираж, где вы можете выиграть Джекпот 900 миллионов рублей, загородные дома и множество других денежных призов. Останется 2 бочонка — выигрывает каждый 2-й билет. Не упустите свой шанс и отмечайте Первомай вместе с нами!

Билеты на ближайший тираж продаются на сайте stoloto.ru до 17:20 мск субботы, 1 мая.
Трансляция розыгрыша состоится в воскресенье, 2 мая, в 08:20 на канале НТВ, в программе «У нас выигрывают!». Время программы может отличаться от указанного, следите за ТВ-анонсами.

Денежный эквивалент загородного дома — 600 000 рублей

Фраза «Выигрывает каждый второй билет!» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве бочонков в мешке, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25.

88-й ход (останется 2 бочонка) будет проведен, в случае если накопленный суперприз на начало тиража будет составлять 15 млн рублей или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Джекпот».

Источник: stoloto.ru

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