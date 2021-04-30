В Турции объявили локдаун до 17 мая 2021

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции, в рамках которого будет введен круглосуточный комендантский час. Он начался в 19.00 29 апреля и закончится 17 мая в 5.00.
До этого в Турции продолжительность ограничений не была больше 4 дней.
Первого марта было объявлено об ослаблении противовирусных мер в стране. В тех регионах, где был низкий риск распространения инфекции, отменили комендантский час по выходным, а также с некоторыми условиями открылись заведения общепита. Позже в Турции резко увеличился прирост заболевших. До середины апреля он вырос в шесть раз, что потребовало вернуть ограничения. Президент объявил о прекращении междугороднего сообщения и увеличении длительности комендантского часа. На иностранных туристов ограничения не распространяются.
Прирост заболеваемости 16 апреля достиг своего максимума с начала пандемии и составил 63 082 случая. Максимум смертей за сутки (362) зафиксировали 21 апреля. Сразу после прирост уменьшился примерно в полтора раза.
Напомним, что Россия из-за сложившейся эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
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