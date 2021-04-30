Столото: в тираже 440 «Жилищной лотереи» от 2 мая 2021 года 50 квартир у моря и 800 млн руб.

Суперприз 800 000 000 ₽
Этот май обещает стать одним из самых жарких, и дело вовсе не в погоде. В течение месяца «Жилищная лотерея» разыграет 50 квартир у моря.
Уже в ближайшем тираже вас ждут первые 10 квартир, множество денежных призов и суперприз 800 миллионов рублей. Не ждите лета, выигрывайте в мае!
Билеты продаются на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск субботы, 1 мая.
Трансляцию розыгрыша смотрите в воскресенье, 2 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры — 1 600 000 ₽
Фраза «В мае разыграем 50 квартир у моря» указывает на общее количество квартир, разыгрываемых в рамках тиражного предложения в тиражах с № 440 (трансляция 02.05.2021) по 444 (трансляция 30.05.2021) включительно.
Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 440 (трансляция 02.05.2021) по 444 (трансляция 30.05.2021) включительно.
Источник: stoloto.ru