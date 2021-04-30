Моргенштерну запретили давать концерты в Украине
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Моргенштерну запретили давать концерты в Украине

5:06:454/30/2021Фото: Wikimedia Commons
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Российский рэп-исполнитель выразил надежду, что когда-нибудь сможет порадовать своих украинских фанатов и проведет концерт на территории страны, запретившей ему въезд.

Моргенштерну не рады в Украине

Российский исполнитель рэп-музыки Алишер Валеев был внесен в «черный список» артистов, которых не впустят на территорию Украины с выступлениями. Моргенштерн дал нецензурный комментарий по поводу такого решения. На своей страничке в Instagram он сообщил:

 - Украина, концертов не будет. Кто-то думает, что я угроза для вашей нации.

Артист выразил надежду на то, что запрет рано или поздно будет снят, и он сможет порадовать своих фанатов, которых назвал «братьями».

29 апреля стало известно о решении украинских властей запретить въезд Моргенштерну в страну с концертной деятельностью. Они считают певца угрозой национальной безопасности государства.

Теперь в «черном списке» артистов, которые не могут выступать в Украине 181 представитель российского шоу-бизнеса.

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запрет концертовотмена выступлений
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