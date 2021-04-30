В Пентагоне Бердска произошло убийство. Подробности ЧП

В Бердске произошла очередная кровавая трагедия. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" собственный источник, в ночь на 30 апреля в общежитии по ул. Вокзальная 54, так называемой Пентагон, произошло убийство.
- Убили мужчину молодого, ему было 34 года. Подробности не знаю, но его ударили ножом, - рассказал источник сегодня, 30 апреля.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова пока не прокомментировала данный факт. Подробности - в ближайшее время.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что на Бердской косе найдено тело 21-летнего Александра Чупилина, пропавшего 13 декабря 2020 года. Сообщается, что он сидел под деревом в лесу у базы отдыха "Зеленый остров". Поиски молодого человека были затруднены большим количеством снега. Как только снег растаял, парень нашелся.