Вакцину против коронавируса для животных придумали в России

Институт Россельхознадзора, который занимается производством препаратов для сельскохозяйственных целей, выпустил партию вакцины от COVID-19. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.
Первый продукт нового производства в 17 тысяч доз будет направлен в российские регионы, которые уже забронировали для себя выпущенный препарат.
Вакцина «Карнивак-Ков» будет производиться в количестве не меньше 3 миллионов доз в месяц. При необходимости число выпускаемого продукта может быть увеличено до 5 млн доз ежемесячно.
Россельхознадзор готовит документы для регистрации в Евросоюзе. Интерес к препарату проявило большое число стран, среди которых и государства бывшего СССР, и страны европейского и американских континентов, пишет ТАСС.