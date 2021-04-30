Вакцину против коронавируса для животных придумали в России
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Вакцину против коронавируса для животных придумали в России

5:24:134/30/2021Фото: PIXNIO
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Препарат «Карнивак-Ков» первой партией в 17 тысяч доз был забронирован заранее рядом регионов для вакцинации животных.

Для животных будет проведена вакцинация российским препаратом от коронавируса

Институт Россельхознадзора, который занимается производством препаратов для сельскохозяйственных целей, выпустил партию вакцины от COVID-19. Об этом рассказала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

Первый продукт нового производства в 17 тысяч доз будет направлен в российские регионы, которые уже забронировали для себя выпущенный препарат.

Вакцина «Карнивак-Ков» будет производиться в количестве не меньше 3 миллионов доз в месяц. При необходимости число выпускаемого продукта может быть увеличено до 5 млн доз ежемесячно.

Россельхознадзор готовит документы для регистрации в Евросоюзе. Интерес к препарату проявило большое число стран, среди которых и государства бывшего СССР, и страны европейского и американских континентов, пишет ТАСС.

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