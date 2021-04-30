Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 30 апреля в России, стало известно

На 30 апреля 2021 года в России прибавилось еще 8 731 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число за весь период пандемии возросло до 4 805 288 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с пандемией.
Помимо этого, за сутки было выявлено 397 смертей. Таким образом, за весь период пандемии 110 128 летальных исходов в России. Вылечились от коронавируса 8 406 пациентов, всего выздоровлений 4 427 946 человек.
Согласно данным, заболевших выявили в 82 регионах страны. Из них наибольшее число в Москве, которое составило 2662 человека. На втором месте по-прежнему остается Санкт-Петербург, там зафиксировано 725 случаев коронавируса. На третьем месте Московская область с показателем 651 человек.