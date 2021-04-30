Когда отключат горячую воду в Новосибирске и с каких районов начнут?
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Когда отключат горячую воду в Новосибирске и с каких районов начнут?

6:26:554/30/2021Фото: pixabay.com
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Планируется, что гидравлические испытания начнутся после майских праздников.

11 мая начнется отключение горячей воды

Горячую воду планируют отключить в Новосибирске сразу после праздничных выходных. Гидравлические испытания начнутся 11 мая, сообщили в СГК.

— С 11 мая у нас начинаются гидравлические испытания сетей на прочность и плотность. Сразу по трем зонам: ТЭЦ-3 в зоне на левом берегу, зона ПНС № 10 на правом берегу, центральная часть города и зона ПНС № 5, преимущественно Заельцовский район. С 11 мая по 24 мая будет отсутствовать горячее водоснабжение. Это предельный срок. До 20 мая у большинства потребителей в этих зонах горячее водоснабжение вернется, — заявили в СГК.

Всего испытания состоят из 14 этапов, последний из которых не побеспокоит клиентов. Они продолжатся до 20 июля. Кроме того, панируются испытания 24 котельных, принадлежащих СГК, и 16 ведомственных котельных.

По предварительной информации, отопление в Новосибирске планируют отключить уже 5 мая.

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