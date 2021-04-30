Девочка провалилась в колодец на прогулке: Крышка ударила ребенка по голове и он полетел в люк. Смотрите видео

В Уфе произошел инцидент, который вряд ли кто-то из участников скоро забудет.
Во время прогулки мамы с дочкой, ребенок наступил на крышку люка. Перевернувшись, железный круг ударил девочку по голове и та провалилась под землю.
Мама сразу и не заметила того, что произошло, и прохожие, которые стали свидетелями происшествия, начали кричать и бросились на помощь ребенку.
Спасти девочку быстро удалось только потому, что она смогла зацепиться руками за ступеньку и не провалилась дальше. Управляющая компания, которая проводила «раскопки» во дворе, халатно отнеслась к качеству произведенных работ. Люк не был надежно закреплен и чуть не привел к трагедии, пишет REN-TV.
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