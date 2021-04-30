Как и за что убил 34-летнего мужчину в "пентагоне" Бердска. Подробности трагедии

Стали известны подробности жестокого убийства в общежитии по ул. Вокзальная 54, в так называемой "пентагоне".
Напомним, как сообщал источник "Курьер. Среда. Бердск" убийство произошло в ночь на 30 апреля.
- Убили мужчину молодого, ему было 34 года. Подробности не знаю, но его ударили ножом, - рассказал источник.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова подтвердила данный факт.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемый задержан, арестован. В ходе совместного распития спиртного нанес потерпевшему 2 ножевых ранения, от которых последний скончался в больнице, - сообщила представитель СК Анастасия Кулешова.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.