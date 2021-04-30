Освятить куличи и яйца в Бердске: Расписание служб в храмах на Пасху-2021

В Бердске в трех православных храмах в последнюю неделю поста проходят богослужения, предваряющие главное событие — встречу и празднование Пасхи.
Здесь расписание на субботние и воскресные службы в храмах:
1 мая, Великая суббота
Преображенский кафедральный собор
07:30 – Часы. Вечерня и Божественная Литургия.
23:30 – Пасхальная Полунощница.
Сретенский храм
07:30 - Часы. Вечерня и Божественная Литургия.
15:00-18:00 - Освящение куличей и яиц.
20:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 - Пасхальная Полунощница.
Богоявленский храм
08:00 – Божественная Литургия св. Василия Великого
15:00-18:00 - Освящение куличей и яиц.
23:30 - Пасхальная Полунощница.
2 мая, Светлое Христово Воскресение – Пасха Господня
Преображенский кафедральный собор
00:00 – Пасхальная Утреня и Божественная Литургия.
09:00 - Божественная Литургия.
16:00 – Пасхальная вечерня.
Сретенский храм
00:00 – Крестный ход. Божественная литургия.
03:00-11.00 - Освящение куличей и яиц.
16:00 - Пасхальная вечерня.
Богоявленский храм
00:00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Божественная Литургия. Освящение куличей и яиц.
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим призывает прихожан и служителей храмов к исполнению всех рекомендаций Роспотребнадзора и соблюдению санитарных норм.