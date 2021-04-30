Лунный календарь на покупку и продажу недвижимости на май 2021

Казалось бы при чем тут Луна и недвижимость? Ведь Луна влияет на все, что живое, а недвижимость таковой не является... Все это, конечно же, так. Однако не забывайте, что сделки по продаже недвижимости заключают люди - покупатель и продавец. Участвуют риелторы, работники банков, регистраторы сделок...
В некоторые дни активизируются мошенники, в какие-то дни неблагоприятно расставаться с деньгами, когда-то покупки оказываются неудачными. И большое влияние оказывает человеческий фактор.
А ведь согласитесь - не каждый день мы покупаем и продаем жилье. Для кого то это может быть вообще первой и единственной сделкой в жизни.
Чтобы не рисковать, предлагаем вам ориентироваться на самые удачные дни лунного календаря при выборе дня заключения сделки.
Самыми благоприятными днями в мае 2021 года будут: 6, 7, 8 или 29 число.
Не стоит принимать решение продать жилье в Новолуние или Полнолуние. В мае такими плохими днями станут 11 и 26 число.