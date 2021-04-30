Лунный календарь на покупку и продажу недвижимости на май 2021
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Лунный календарь на покупку и продажу недвижимости на май 2021

8:20:374/30/2021Фото: Pixabay
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В некоторые дни активизируются мошенники, в какие-то дни неблагоприятно расставаться с деньгами, когда-то покупки оказываются неудачными. И большое влияние оказывает человеческий фактор.

дом, недвижимость, ключи
Здесь собраны самые лучшие дни для сделок

Казалось бы при чем тут Луна и недвижимость? Ведь Луна влияет на все, что живое, а недвижимость таковой не является... Все это, конечно же, так. Однако не забывайте, что сделки по продаже недвижимости заключают люди - покупатель и продавец. Участвуют риелторы, работники банков, регистраторы сделок...

В некоторые дни активизируются мошенники, в какие-то дни неблагоприятно расставаться с деньгами, когда-то покупки оказываются неудачными. И большое влияние оказывает человеческий фактор.

А ведь согласитесь - не каждый день мы покупаем и продаем жилье. Для кого то это может быть вообще первой и единственной сделкой в жизни.

Чтобы не рисковать, предлагаем вам ориентироваться на самые удачные дни лунного календаря при выборе дня заключения сделки.

Самыми благоприятными днями в мае 2021 года будут: 6, 7, 8 или 29 число.

Не стоит принимать решение продать жилье в Новолуние или Полнолуние. В мае такими плохими днями станут 11 и 26 число.

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недвижимостьпродажаблагоприятные днилунный календарь. покупка
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