Пасха-2021 и день памяти Матроны Московской совпали 2 мая: в чем сила дня и самые главные молитвы дня

Сразу два чудесных праздника выпадает православным 2 мая 2021 года. Это Светлая Пасха и день памяти Матроны Московской.
Говорят, что в большие праздники небеса открыты для просьб людей. Вот и этот день, наверное, будет самым особенным.
О величии Пасхи говорить не приходится - если вы были хоть раз на пасхальном богослужении, то понимаете ту атмосферу, которая складывается в эту ночь. Это очень энергетически светлый день, и главный запрет Пасхи - быть в плохом настроении, а уж тем более плакать и грустить. Все, что загадывается вами с чистыми помыслами будет небесами услышано и по воле Божией исполнится, а может и нет - если вам это на самом деле не нужно.
В день памяти Матроны Московской тоже паломники не прекращают свои посещения места ее захоронения и еще никому Матрона не отказала в просьбе, когда к ней обращаются с чистым сердцем и искренней молитвой.
А вот вам и текст молитвы для обращения к Матроне:
«О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
А эту молитву читают в Пасху:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав (трижды).
Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем.
Приидите вси вернии, поклонимся святому Христову воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем воскресение Его: распятие бо претерпев, смертию смерть разруши (трижды)».
Помните, что если ваши просьбы и желания никому не вредят и действительно вы нуждаетесь в их осуществлении - они обязательно будут исполнены. Главное - верить!
Светлого праздника вам!