Кондуктор выгоняет детей из автобуса: Какой штраф заплатит с 1 мая 2021

С 1 мая закон, по которому запрещено высаживать детей из транспорта, вступает в силу, напомнили в пятницу в Госдуме.
Теперь в случае, если у несовершеннолетнего нет денег на проезд, но он едет один, для кондуктора, который высадит ребенка на ближайшей остановке предусмотрен штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей. Водителя в этом случае ждет штраф в 5000 рублей.
В случае, если высаженному ребенку будет причинен физический ущерб, наказание будет уже уголовным.
Если несовершеннолетний едет в сопровождении взрослых, которые не оплачивают проезд за него, на ближайшей остановке ребенок вместе с сопровождением будут высажены из транспорта.