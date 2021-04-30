Кондуктор выгоняет детей из автобуса: Какой штраф заплатит с 1 мая 2021
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Кондуктор выгоняет детей из автобуса: Какой штраф заплатит с 1 мая 2021

7:47:464/30/2021Фото: Wikimedia
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В случае, если высаженному ребенку будет причинен физический ущерб, наказание будет уже уголовным.

По новому закону кондуктор и водитель ответят за высаженного из транспорта ребенка

С 1 мая закон, по которому запрещено высаживать детей из транспорта, вступает в силу, напомнили в пятницу в Госдуме.

Теперь в случае, если у несовершеннолетнего нет денег на проезд, но он едет один, для кондуктора, который высадит ребенка на ближайшей остановке предусмотрен штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей. Водителя в этом случае ждет штраф в 5000 рублей.

В случае, если высаженному ребенку будет причинен физический ущерб, наказание будет уже уголовным.

Если несовершеннолетний едет в сопровождении взрослых, которые не оплачивают проезд за него, на ближайшей остановке ребенок вместе с сопровождением будут высажены из транспорта.

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