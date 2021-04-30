45 жертв обрушения трибун и давки на горе Мерон в Израиле: Россиян среди них нет

Число погибших в давке в результате обрушения на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на 30 апреля достигло 45. Об этом говорится в официальном сообщении. Тела погибших направили на экспертизу. Ранее сообщалось о 44 жертвах, передавал "Курьер. Среда. Бердск".
Израильская полиция Израиля начала расследование причин катастрофы, в которой пострадали 150 человек.
Давка произошла в крытом переходе: в нем было скользко и он имел уклон. В результате поскользнувшиеся люди начали падать и давить находившихся ниже.
Как сообщили в российском посольстве, граждан РФ среди погибших нет.
В пятницу Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон.
«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме президент, сообщается на сайте Кремля.
Глава РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.