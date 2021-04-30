45 жертв обрушения трибун и давки на горе Мерон в Израиле: Россиян среди них нет
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45 жертв обрушения трибун и давки на горе Мерон в Израиле: Россиян среди них нет

7:32:014/30/2021Фото: Reuters
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Владимир Путин выразил соболезнования Биньямину Нетаньяху и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Число погибших в давке на горе Мерон в Израиле достигло 45

Число погибших в давке в результате обрушения на горе Мерон на севере Израиля во время религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на 30 апреля достигло 45. Об этом говорится в официальном сообщении. Тела погибших направили на экспертизу. Ранее сообщалось о 44 жертвах, передавал "Курьер. Среда. Бердск".

Израильская полиция Израиля начала расследование причин катастрофы, в которой пострадали 150 человек.

Давка произошла в крытом переходе: в нем было скользко и он имел уклон. В результате поскользнувшиеся люди начали падать и давить находившихся ниже.

Как сообщили в российском посольстве, граждан РФ среди погибших нет.

В пятницу Владимир Путин направил телеграмму премьер-министру государства Израиль Биньямину Нетаньяху, в которой выразил глубокие соболезнования по поводу многочисленных человеческих жертв в результате трагедии на горе Мерон.

«В России разделяют скорбь дружественного народа Израиля», – отметил в телеграмме президент, сообщается на сайте Кремля.

Глава РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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