2 мая – Светлая Пасха-2021: категорические запреты и что сделать обязательно в Великий праздник христиан

Светлое Христово Воскресение отмечают верующие люди 2 мая 2021 года. Еще одно название праздника - Пасха.
Этот праздник занимает особое положение в церковном календаре, это самый главный праздник для всех православных.
Главная обязанность каждого верующего человека, желающего по благочестивым традициям встретить праздник - это посещение праздничного богослужения, которое начинается вечером в субботе накануне праздника. Это очень торжественная и красивая служба. В эту ночь в Иерусалиме наблюдают за схождением Благодатного огня. Каждый год верующие сильно переживают за это событие, ведь если это чудо не состоится, значит Господь гневается на человечество. К счастью, такого еще ни разу не произошло.
Обязательно во время службы совершается крестный ход вокруг храма, за священником идут прихожане с зажженными свечами в руках. К утру служба оканчивается и священнослужитель освящает пасхальные корзинки, принесенные прихожанами. Сразу можно разговеться- съесть кусочек кулича и яйцо.
Затем люди идут по домам к праздничному столу, где начинается праздничная трапеза.
Этот день принято праздновать очень широко и весело. Ходить в гости и звать людей к себе. Все приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!" и в ответ слышат "Воистину Воскресе". Празднование длится целую неделю.
Запреты на ПасхуПоскольку это счастливый праздник победы жизни над смертью, в Пасху запрещается грустить, плакать. носить в себе грустные мысли, печалиться. Строго запрещено устраивать поминки и посещать кладбище. Нельзя венчаться.
Тяжелую работу стоит отложить на другие дни. Однако этот запрет не касается ваших ежедневных обязанностей и разумных дел. Не стоит бояться мыть посуду из-за страха перед карой небес. Можно заниматься также той работой, которая приносит вам радость.
Запрещалось мыться в этот день, однако ранее этот запрет был связан с тем, что чтобы помыться нужно было истопить баню. А для этого приходилось рубить дрова, топить печь, носить много воды. Это было утомительно уставшему человеку было уже не до веселья.
Запрещено кого-то обижать и творить плохие поступки. Нельзя отказывать в помощи просящим.