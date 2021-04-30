«Улитка семиведерная»: на видео попало, как взрослые тетеньки с сигареткой в руках отдыхают на детских качельках в Бердске

В доме на ул. Боровой в Бердске Ирина живет всего три года. Пару лет назад местные депутаты поставили во дворе детскую площадку с названием "Боровичок". Предполагалось, что играть там будут дети, живущие в окрестных домах, но реальность внесла свои коррективы.
- Каждый день на площадке сидят взрослые люди, мужчины и женщины, которые пьют алкоголь, курят и матерятся. Рядом дети играют, бегают, и тут же они сидят. Мои внучки тут уже стараются не гулять, потому что это уже не площадка, а ужас какой-то. Ходят в другой двор, - рассказывает Ирина журналисту «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 апреля.
По словам Ирины, большая часть гостей площадки — жители общежития через дорогу. Причем все попытки договориться с соседями провалились — отдыхающие на детской площадке взрослые, в лучшем случае, игнорируют просьбы одуматься. Чаще же просто посылают куда подальше.
Вместе с неприятной атмосферой, гости детской площадки оставляют множественные «сувениры» в виде пустых бутылок, сигаретных бычков и прочего мусора. Жильцы дома разводят руками — за помощью уже обратились куда только можно, но ни разу это не принесло пользы.
- В прошлом году я лично звонила в полицию, вызывала участкового, просила, чтобы он им хотя бы выговор сделал. Но с тех пор так никто и не пришел, - сокрушается она.
Сейчас Ирина надеется, что хотя бы придание истории публичности заставит проснуться совесть у непрошеных гостей площадки. Чтобы пришло понимание, что детская площадка — это для детей, а не для выпивки.
30 апреля на замечание Ирины дамы, сидящие на качельках отборно ее обласкали разными словами: от "улитка семиведерная" до "дуры".
[object Object]