Nestle ищет сотрудников в Бердске. И еще 130 вакансий и даже зарплата в 120 тысяч рублей
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Nestle ищет сотрудников в Бердске. И еще 130 вакансий и даже зарплата в 120 тысяч рублей

7:53:244/30/2021Фото: pixnio.com
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Например, врачам в ЦГБ готовы платить от 50 тысяч рублей.

130 вакансий предлагают работодатели Бердска
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций МБУ "Спортоград" от 16000 до 16000 8(952) 9056043 sportograd@yandex.ru
Контролер-кассир ООО "Торгсервис 54" от 25000 до 25000 8(383) 3253976 rusakovao842@gmail.com
Младшая медицинская сестра по уходу за больными ООО "РЦ"ОРТОС" от 22500 до 22500 8(913) 7423411 tpetuhova@ortos.ru
Электрогазосварщик, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Рубин,ООО от 30000 до 30000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Маляр, маляр по дереву и металлу ООО «Солгор» от 20000 до 25000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Водитель автомобиля, кат.в ООО «Солгор» от 20000 до 25000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий ООО «Солгор» от 20000 до 25000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Транспортировщик ПГС-К,ООО от 30000 до 35000 8(923) 1199605
Грузчик ООО "Камелот-А" от 30000 до 35000 8(953) 7868836 svetavto78@gmail.com
Главный бухгалтер, начальник отдела учета и отчетности Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска от 38000 до 38000 8(38341) 26818
Кладовщик Детский сад № 26 "Кораблик",МАДОУ от 17400 до 17400 8(38341) 35096 t.kurenok@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборка помещений столовой МАОУ "Лицей № 7" от 15990 до 15990 8(38341) 50022 bsk_sh07@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Разнорабочий Ясная поляна ООО от 25000 до 27000 8(913) 7509352
Уборщик территорий Школа 12,МБОУ СОШ от 16000 до 16000 8(38341) 41558 bsk_sh12@mail.ru
Художник-конструктор (дизайнер), корпусная мебель. детские игровые городки. ООО «Солгор» от 20000 до 30000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Сторож (вахтер) Школа 12,МБОУ СОШ от 16000 до 16000 8(38341) 41558 bsk_sh12@mail.ru
Инженер по охране окружающей среды (эколог), эколог-разработчик Управление природными ресурсами г.Бердска",МБУ от 22000 до 22000 8(38341) 27600 antavl@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель-рабочий, кат.в ИП Кочегарова О.И. от 25000 до 40000 8(923) 1396419, 8(923) 1396449 sad-zvezdochka@mail.ru
Делопроизводитель, квота для трудоустройства детей, ищущих работу МБДОУ № 24 "Пчелка" от 15163 до 15163 8(38341) 50454
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Рабочий ритуальных услуг, рабочий в бригаду по захоронению ИП Кочегарова О.И. от 25000 до 40000 8(923) 1396419, 8(923) 1396449 sad-zvezdochka@mail.ru
Фельдшер, лечебное дело ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 30000 до 30000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Концертмейстер, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО "БДМШ им. Свиридова" от 15990 до 15990 8(38341) 22854 bdmshdod@mail.ru
Инженер-конструктор,  мебели из лдсп ООО «Солгор» от 25000 до 30000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Уборщик территорий, в счет квоты для трудоустройства несовершеннолетних Детский сад № 2 "Дельфин",МАДОУ ЦРР от 15990 до 15990 8(38341) 41726 bsk_du02@mail.ru
Столяр, изготовление деревянных изделий и мебели ООО «Солгор» от 20000 до 55000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО "Квартал-С" от 40000 до 40000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Юнона, ЦСПСиД МБУ от 17000 до 17000 8(38341) 20809 доб. 105 unona.berdsk@mail.ru
Менеджер, менеджер по продажам ООО «Солгор» от 20000 до 45000 8(913) 7762838 sc.babikova@gmail.com
Электрогазосварщик, сварщик 3 разряда ПГС-К,ООО от 30000 до 45000 8(913) 7270006 personal@solos.ru
Диспетчер автомобильного транспорта Рубин,ООО от 30000 до 30000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Начальник отдела (материально-технического снабжения) Рубин,ООО от 30000 до 30000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Ксилема,ООО от 20000 до 20000 8(913) 8939488
Учитель (преподаватель) физики МАОУ СОШ № 4 от 16000 до 25000 8(38341) 25870 natalibsksh4@mail.ru
Слесарь механосборочных работ, в счет квоты для трудоустройства инвалидов ОртоС НОЦ ООО от 26500 до 28740 8(38341) 24213 zhmak-1981@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор станков с программным управлением ОртоС НОЦ ООО от 28740 до 37000 8(38341) 24213 zhmak-1981@mail.ru
Бухгалтер, в счет квоты для трудоустройства инвалидов МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 25000 до 25000 8(38341) 21254 bsk_sh02@mail.ru
Техник по учету в автохозяйстве, диспетчер-техник по учету (транспортный цех) АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 15990 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "ТГК 1" от 16196 до 16196 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Дежурный по зданию, пункт централизованной охраны Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Новосибирской области" от 16000 до 16000 8(38341) 22069
Охранник, господдержка ООО "ТД "Ювелир-Центр" от 18000 до 18000 8(38341) 30700 buh.yuvelircent@yandex.ru
Разнорабочий Санаторий Рассвет,ООО от 20000 до 20000 8(913) 9505176
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Администратор гостиницы (дома отдыха), в счет квоты для трудоустройства инвалидов "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 25000 до 35000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Пекарь 3 разряда, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Кухонный рабочий, в счет квоты для трудоустройства несовершеннолетних "Санаторий-профилакторий "Сибиряк", АО от 18000 до 18000 8(383) 3470528 sbk@spsib.ru
Машинист топливоподачи ООО "ТГК 1" от 21000 до 21000 8(38341) 60095 gis1737@mail.ru
Слесарь-сантехник ООО "ПрофСервис" от 18000 до 18000 8(38341) 53200 profservis@iberdsk.ru
Водитель автомобиля, водитель автосамосвала  категория с ООО "Стройинвест" от 70000 до 90000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер, инженер-геодезист ООО "Стройинвест" от 100000 до 120000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Электрогазосварщик, электросварщик с накс ск ООО "Стройинвест" от 90000 до 100000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Электрогазосварщик, электросварщик с накс нгдо ООО "Стройинвест" от 100000 до 105000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Инженер производственно-технического отдела ООО "Стройинвест" от 70000 до 100000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Машинист экскаватора ООО "Стройинвест" от 100000 до 105000 8(495) 2326778 stroyim@bk.ru
Охранник, охранник  в супермаркет "ясная поляна" на  видеонаблюдение Мир вкуса, ООО от 22000 до 22000 8(952) 9054977
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Продавец продовольственных товаров, хлебобулочные изделия АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Воспитатель детского сада (яслей-сада) МАДОУ № 8 от 25000 до 25000 8(38341) 53273 sunny_dou@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Специалист по закупкам, непрямых материалов и услуг ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 65000 до 65000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Ассистент, проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 50000 до 50000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Кухонный рабочий ООО "САН ВИТА" от 18975 до 18975 8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
Инженер, по автоматизации и электрификации проекта ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра ООО "РЦ"ОРТОС" от 22000 до 25000 8(913) 7423411 tpetuhova@ortos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер-проектировщик ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-травматолог-ортопед ООО "РЦ"ОРТОС" от 50000 до 50000 8(913) 7423411 tpetuhova@ortos.ru
Врач-невролог ООО "РЦ"ОРТОС" от 55000 до 55000 8(913) 7423411 tpetuhova@ortos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер, проекта по монтажу упаковочного оборудования ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" от 100000 до 100000 8(918) 2119042 natalia.khomiakova@ru.nestle.com
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, оператор сварочного роботизированного комплекса ПГС-К,ООО от 30000 до 35000 8(913) 7270006 personal@solos.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар ООО "САН ВИТА" от 23000 до 25300 8(983) 3096245 krinickiy.ev@gmail.com
Кладовщик ИП Карма Игорь Константинович от 30000 до 45000 8(383) 2079747 доб. 343, 8(913) 3852282 knp@dom-al.com
Укладчик-упаковщик, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Начальник группы (в строительстве), начальник участка АО "БСТ" от 70000 до 70000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Инструктор, инструктор-спасатель Кристалл,АНО СК от 22000 до 28000 8(38341) 29623 natali.rujnikowa@yandex.ru
Главный Инженер АО "БСТ" от 120000 до 120000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Директор технический АО "БСТ" от 120000 до 120000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Производитель работ (прораб) (в строительстве) АО "БСТ" от 60000 до 60000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Инженер производственно-технического отдела АО "БСТ" от 45000 до 45000 8(38341) 21360, 8(38341) 31107 kadri.bst@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ТСЖ "Северный-256" от 15990 до 15990 8(913) 0606014 tsgsever256@yandex.ru
Кухонный рабочий, господдержка ООО "ИН ФЕЛИБУС" от 15990 до 15990 8(993) 0111231 otradacat@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор абонентского отдела, оператор контактного центра "Совкомбанк" ПАО от 19600 до 19600 8(952) 9214556 elizavetavernova861@gmail.com
Кладовщик ООО Технология от 30000 до 35000 8(953) 8880351 garina@teh-rf.com
Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 18000 8(913) 7995476
Техник-технолог, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Официант, официант в ресторан Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 25000 8(913) 7450112
Секретарь руководителя МБУДО ДХШ "Весна" от 15990 до 18000 8(38341) 23419 vesna_culture@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Престиж-Помощь, ООО от 18000 до 18000 8(913) 7995476
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 16000 до 18000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Электрик цеха Солди ООО от 23000 до 25000 8(913) 9062963
Инструктор по лечебной физкультуре Юнона, ЦСПСиД МБУ от 23000 до 24000 8(38341) 20809 доб. 103 unona.berdsk@mail.ru
Учитель (преподаватель) математики 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000 до 50000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБУ "ЦБС г. Бердска" от 15990 до 15990 8(38341) 30085 cbs.sv1@gmail.com
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса) МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 25000 до 50000 8(38341) 24309 bsk_sh10@mail.ru
Подсобный рабочий ООО ПК "РиК" от 15990 до 25000 8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Сборщик изделий из пластмасс, сборщик окон пвх ООО ПК "РиК" от 25000 до 45000 8(383) 2147938 pk.rik@yandex.ru
Фармацевт Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 16000 до 16000 8(38341) 20051
Провизор-технолог Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 20135 до 20135 8(38341) 20051
Старший помощник Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилиз. ресурсов) (по асу) ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 19500 до 24500 8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
Провизор Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 20135 до 20135 8(38341) 20051
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер Отдел обеспечения медицинской техникой и имуществом ФГКУ "1340 ЦОМТИ" МО РФ от 15990 до 15990 8(38341) 20051
Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях), начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) ФКУ Военный комиссариат Новосибирской области от 25600 до 31600 8(38341) 30492 vknovosibirsk@mil.ru
Кухонный рабочий МАДОУ № 4 от 15990 до 17000 8(38341) 53286 bsk_du04@mail.ru
Врач-акушер-гинеколог, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 49000 до 49000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-хирург, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Медицинская сестра, стоматологическое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 25000 до 25000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Формовщик теста, хлебобулочное производство АО "Бердский хлебокомбинат" от 15990 до 18000 8(38341) 20475 kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Врач-уролог, взрослое поликлиническое отделение ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Медицинский регистратор, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 20000 до 23000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Врач-офтальмолог, взрослое поликлиническое отделение №1 ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 50000 до 50000 8(38341) 26656 ok@bcgb.ru
Машинист-обходчик по котельному оборудованию Комбинат бытовых услуг, МУП от 20100 до 22000 8(38341) 56157 доб. 130 personal@bktrest.ru
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    Столото: в тираже 440 «Жилищной лотереи» от 2 мая 2021 года 50 квартир у моря и 800 млн руб.
    Когда отключат горячую воду в Новосибирске и с каких районов начнут?
    6:26:55 4/30/2021
    Когда отключат горячую воду в Новосибирске и с каких районов начнут?
    Открытки с 1 Мая на Праздник Весны и Труда и прекрасные поздравления для СМС
    6:20:33 4/30/2021
    Открытки с 1 Мая на Праздник Весны и Труда и прекрасные поздравления для СМС
    Столото: в тираже 1386 «Русского лото» 2 мая 2021 года вновь крутые призы!
    6:13:08 4/30/2021
    Столото: в тираже 1386 «Русского лото» 2 мая 2021 года вновь крутые призы!
    Будут ли работать в майские праздники магазины и рестораны Москвы
    6:04:37 4/30/2021
    Будут ли работать в майские праздники магазины и рестораны Москвы