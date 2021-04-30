«Штабы Навального» внесли в список экстремистских организаций

Росфинмониторинг признал деятельность «Штабов Навального» экстремистской, и теперь по закону организация не может пользоваться банковскими счетами и услугами для осуществления деятельности на территории РФ.
Ранее, после того, как московская прокуратура вынесла решение о приостановке деятельности организации, их руководитель Леонид Волков распустил все штабы и отправил в свободное плавание.
По словам Волкова, продолжать работать в таких условиях опасно для тех, кто осуществляет деятельность в регионах.
Также прокуратура направила ходатайство о признании экстремистскими организациями ФБК и ФЗПГ (признаны иноагентами). Вопрос о них будет рассмотрен 17 мая. Ведомство пришло к выводу, что данные организации ставят цели по изменению конституционного строя путем «цветной революции».