Умер президент спортивного клуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев от коронавируса в Новосибирске

На сайте «Джокера» появилось сообщение о смерти основателя клуба Дмитрия Жерноклева. Он умер от последствий перенесенной коронавирусной инфекции не достигнув пятидесятилетия.
Известно, что с февраля 2021 года Дмитрий находился на лечении в медицинском учреждении.
25 лет назад, в 1997 году, Дмитрий Жерноклев основал спортивный клуб «Джокер», который стал очень популярным в городе и продолжал руководить им до настоящего времени.
Пять лет назад Дмитрий организовал лигу по пляжному футболу. В «Евразийской лиге» принимали участие не только российские спортсмены, приезжали команды из Беларуси и Казахстана.
Бизнесмен активно занимался не только работой в спортивном клубе, но и организовал ресторанный бизнес и осуществлял торговую деятельность.
Прощание с Дмитрием Жерноклевым ожидается 3 мая.