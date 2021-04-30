Умер президент спортивного клуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев от коронавируса в Новосибирске
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Умер президент спортивного клуба «Джокер» Дмитрий Жерноклев от коронавируса в Новосибирске

8:51:424/30/2021Фото: Инстаграм
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Он создал лигу по пляжному футболу, в которой принимали участие игроки из разных стран. Он не дожил до своего 50-летия.

Прощание с Дмитрием Жерноклевым ожидается 3 мая
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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На сайте «Джокера» появилось сообщение о смерти основателя клуба Дмитрия Жерноклева. Он умер от последствий перенесенной коронавирусной инфекции не достигнув пятидесятилетия.

Известно, что с февраля 2021 года Дмитрий находился на лечении в медицинском учреждении.

25 лет назад, в 1997 году, Дмитрий Жерноклев основал спортивный клуб «Джокер», который стал очень популярным в городе и продолжал руководить им до настоящего времени.

Пять лет назад Дмитрий организовал лигу по пляжному футболу. В «Евразийской лиге» принимали участие не только российские спортсмены, приезжали команды из Беларуси и Казахстана.

Бизнесмен активно занимался не только работой в спортивном клубе, но и организовал ресторанный бизнес и осуществлял торговую деятельность.

Прощание с Дмитрием Жерноклевым ожидается 3 мая.

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бизнесменспортивный клубсмерть от коронавируса
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