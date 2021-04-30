Вынос Плащаницы в Преображенском соборе Бердска. Расписание богослужений в Великую субботу и на Пасху-2021

Сегодня, 30 апреля, Страстная пятница. Это день печали, посвященный воспоминаниям о суде над Иисусом, распятии и смерти на кресте. Это самый скорбный день Страстной недели. В Евангелии от Иоанна сказано: ”Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную”. Священнослужители выносят из алтаря Плащаницу - шитое изображение снятого с Креста распятого Тела Спасителя. Ее устанавливают в храме, украшают цветами. Во время вечернего богослужения Плащаницу обносят вокруг храма.
В Преображенском кафедральном соборе сегодня вечерняя служба завершилась выносом Плащаницы.
Завтра, 1 мая, Великая Суббота. В этот день верующие вспоминают погребение и пребывание во гробе тела Иисуса. В Страстную субботу в Иерусалиме ежегодно проходит церемония схождения Благодатного огня. Это символ света, который во все уголки Земли несет учение Иисуса Христа.
Завтра, 1 мая, с 15 до 18 часов в Преображенском кафедральном соборе освящают куличи и пасхальную снедь.
В полночь 2 мая, в воскресенье, начнется Пасхальная Утреня и Божественная Литургия.
В храме отмечается Светлое Христово Воскресение. Пасха. С 3 до 12 часов 2 мая в Преображенском храме освящают пасхальные куличи и снедь.
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