Выползает задом, еле как, какая-нибудь клуша - надоели!

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Алёша:
Заколебали парковщики на узких и разбитых дорогах, едешь, едешь, и тут выползает задом, еле как, какая-нибудь клуша и перегораживает всем движение и потом еще тормозит, как корова на льду. Или едешь, едешь, и тут тебе со встречной полосы прям под нос заруливает такая же селедка в очках, у которого еще и волосы свисают на очки и он там вообще ничего не видит и начинает ерзать туда сюда, открыв рот. Всю проезжую часть заставили своим хламом и создают аварийную ситуацию. Выползают задом потихоньку своей плюшкой.