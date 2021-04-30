Лжесвидетеля по делу о смертельном ДТП актера Ефремова суд признал виновным
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Лжесвидетеля по делу о смертельном ДТП актера Ефремова суд признал виновным

9:45:504/30/2021Фото: Скриншот
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Как установил суд, Бадасян дал недостоверные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову уйти от  уголовной ответственности.

Ефремов возместил моральный ущерб сыну погибшего в ДТП Захарова

Состоялся суд над лжесвидетелем по делу Михаила Ефремова о смертельном ДТП в центре Москвы. Как передает ТАСС,  Тевана Бадасяна приговорили к году исправительных работ. 30 апреля он признан в даче заведомо ложных показаний.

Кроме того с осужденного удержат 10% заработной платы.

Как установил суд, Бадасян дал недостоверные показания из личной заинтересованности и чтобы помочь Ефремову уйти от  уголовной ответственности.

Одновременно суд рассматривает дела в отношении еще двух свидетелей по делу Ефремова. Андрей Гаев опровергает получение деньги за показания от адвоката Эльмана Пашаева. Александр Кобец заявлял, что Ефремов в момент аварии не находился на водительском сиденье.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 года колонии. А его бывший защитник Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса.

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