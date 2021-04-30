"Мы не ханжи": Жарить шашлыки-2021 на майские праздники можно ли в Бердске, ответил вице-мэр Захаров. Смотрите видео
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"Мы не ханжи": Жарить шашлыки-2021 на майские праздники можно ли в Бердске, ответил вице-мэр Захаров. Смотрите видео

10:59:454/30/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
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Формально шашлыки под запретом. Чиновник предупредил об ответственности и посоветовал "очень аккуратненько" разжигать мангал.

Вице-мэр Захаров рассказал можно ли в 2021 году жарить шашлыки в Бердске

Под запретом ли шашлыки на майские праздники в 2021 году в Бердске? На этот вопрос ответил вице-мэр Бердска Владимир Захаров 30 апреля.

По его словам, тотального запрета на использование мангалов нет.

- Формально, если введен особо противопожарный период, то шашлыки тоже находятся под запретом. Когда ты разжигаешь угли, то для начала разводишь открытый огонь, а разведение открытого огня запрещено. Мы, конечно, не ханжи. Мы понимаем, что людям будет охота провести время с близкими. Наличие шашлыка - это предмет майских праздников. Здесь нужно действовать очень аккуратно. Купили брикеты в магазине, далее, скажем так, подожгли. Использовали минимум огня и потихонечку, очень аккуратненько приготовили, - посоветовал вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он также упомянул и о масштабном пожаре произошедшем в 2020 году из-за мангала в Бердске.

- В том году произошел очаговый пожар с большим ущербом. Сгорело 3 дачных домика. Человек, который жарил шашлыки чуть отвлекся, а кругом был сухостой. В итоге он нанес ущерб и себе, и своим соседям. Будьте осторожны, - предупредил чиновник.

Напомним, что к нарушителям противопожарных правил может быть применена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан - до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - в размере до 1 миллиона рублей. В случае причинения пожаром крупного материального ущерба наступает уголовная ответственность - до 1 года лишения свободы.

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