КамАЗ раздавил микроавтобус: Погибли 5 детей, ехавшие на соревнования. Видео с места аварии
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КамАЗ раздавил микроавтобус: Погибли 5 детей, ехавшие на соревнования. Видео с места аварии

11:24:414/30/2021Фото: Скриншот
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12 детей и трое взрослых пострадали - у всех тяжелые травмы. Страшное ДТП произошло на Ставрополье.

КамАЗ перевернулся и рухнул на микроавтобус с детьми

В главке МВД по Ставропольскому краю сообщили о гибели пятерых детей в ДТП на Ставрополье. Ранее сообщалось о смерти шести несовершеннолетних. Но позже стало известно, что одну девочку удалось реанимировать. Травмы получили остальные детей и трое взрослых-сопровождающих. У всех очень тяжелые травмы.

По информации полицейского ведомства, столкнулись микроавтобус, перевозивший детей и КамАЗ. Известно, что дети ехали на соревнования из Владимирской области в Черкесск. Предположительно, за рулем автобуса находился отец одного из детей.

"По предварительным данным, отечественный легковой автомобиль выехал на обгон грузового транспортного средства, однако не успел завершить маневр, допустив касательное столкновение с впереди двигавшимся грузовым автомобилем. В результате торможения грузовик опрокинулся, после чего произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении микроавтобусом, в котором находились 17 человек, в числе которых 14 несовершеннолетних", - рассказали в краевом главке МВД.

Очевидцы говорят, что большегруз буквально рухнул на микроавтобус с детьми. ДТП произошло на 535-м км федеральной автодороги Р-216 «Астрахань–Ставрополь». На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины и обстоятельства трагической дорожной аварии.

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