Уникальные открытки с 1 Мая от дизайнера и лучшие поздравления
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Уникальные открытки с 1 Мая от дизайнера и лучшие поздравления

11:20:365/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Первое мая (Праздник труда, День труда, Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся) — отмечается во многих странах и территориях мира.

1 мая Праздник Весны и Труда дизайнерские открытки

Сегодня с Праздником Весны, Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.

Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать
Людей лишь честных и приличных.

Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!

1 мая Праздник Весны и Труда дизайнерские открытки

Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!

Распускаются цветы,
И сбываются мечты!
Пусть работа будет в радость,
И заботы все не в тягость!

1 мая Праздник Весны и Труда дизайнерские открытки

С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.

Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!

1 мая Праздник Весны и Труда дизайнерские открытки

С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!

1 мая Праздник Весны и Труда

С Первомаем поздравляю!
Пусть все ладятся дела.
И от всей души желаю
Здоровья, мира и тепла.

Плюс успехов и везения,
Будьте счастливы всегда.
Целей всех Вам исполнения,
Любви, достатка и добра.

1 мая Праздник Весны и Труда

Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.

Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всём всегда везет
Веселым и активным!

1 мая Праздник Весны и Труда

С праздником весенним!
С праздником труда,
Пусть счастливой будет
Жизнь на все года!

Улыбайтесь чаще,
Ведь своим примером
Заряжаете вы всех
На благое дело!

Пусть и май, и труд всегда
Будут вместе неразлучны!
Пусть запомнятся года
Только самые лучшие!

1 мая Праздник Весны и Труда

Источник: pozdravok.ru

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