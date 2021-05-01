Уникальные открытки с 1 Мая от дизайнера и лучшие поздравления

Сегодня с Праздником Весны, Труда
Мы вас душевно поздравляем!
Желаем радости, добра,
Покоя, мира и тепла.
Улыбок искренних, родных,
Внимания, заботы близких.
И на своем пути встречать
Людей лишь честных и приличных.
Желаем искренне здоровья.
Творить, работать, процветать.
Пусть полон будет дом веселья,
Сегодня праздник — Первомай!
Мира людям всем на свете,
Мира, дружбы и добра!
Пусть ликуют на планете
Взрослые и детвора!
Распускаются цветы,
И сбываются мечты!
Пусть работа будет в радость,
И заботы все не в тягость!
С Первомаем, с Днем труда,
С праздником весенним!
Жизнь пусть радует всегда
Ярким настроением.
Солнце жаркое пускай
Будни освещает,
Станет вся земля как рай —
Ярче, чем в мечтаниях!
С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
С Первомаем поздравляю!
Пусть все ладятся дела.
И от всей души желаю
Здоровья, мира и тепла.
Плюс успехов и везения,
Будьте счастливы всегда.
Целей всех Вам исполнения,
Любви, достатка и добра.
Всех с Днем Весны и с Днем Труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем.
Пускай полезным будет труд,
А отдых — продуктивным.
Пускай во всём всегда везет
Веселым и активным!
С праздником весенним!
С праздником труда,
Пусть счастливой будет
Жизнь на все года!
Улыбайтесь чаще,
Ведь своим примером
Заряжаете вы всех
На благое дело!
Пусть и май, и труд всегда
Будут вместе неразлучны!
Пусть запомнятся года
Только самые лучшие!
Источник: pozdravok.ru