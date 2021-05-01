Лучшие открытки с Пасхой 2 мая 2021 и душевные искренние поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лучшие открытки с Пасхой 2 мая 2021 и душевные искренние поздравления

11:20:385/1/2021Фото: bipbap
0

Самый великий праздник у православных - Пасха - отмечается 2 мая 2021 года.

2 мая Пасха

С Пасхой, с праздником весенним,
Со Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.

Всех надеждой одарит
И успехом удивит,
Сердце веселей забьется —
К нему чудо прикоснется.

Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!

2 мая Пасха

Со светлой Пасхой поздравляю!
Желаю счастья и добра,
Пусть вас повсюду окружает
Любви, заботы теплота!

Чтоб в доме ясная погода,
Надежда, вера и любовь,
Проходят мимо все невзгоды,
И вовсе не было врагов!

В делах подъема пожелаю,
Пусть будет в них большой прогресс,
Сердечно всех я поздравляю,
Воистину, Христос воскрес!

2 мая Пасха

В светлый праздник Воскресенья
Пусть добро царит в семье,
Радость будет и веселье,
Угощенья на столе.

Пусть чудесный звон церковный
Исцеляет от невзгод,
Дом пусть будет чашей полной,
Без тревог и без хлопот.

Чтобы крашенки сияли,
Запах сдобных куличей
Разносился по округе,
Чтоб семья была родней!

2 мая Пасха

С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.

Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!

2 мая Пасха

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пасхапоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?
    3:20:34 5/2/2021
    Категорические запреты на Пасху 2021: как не разгневать Бога и не плакать весь год?
    "Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском
    3:06:31 5/2/2021
    "Запах стоит ужасный": Трупы собак выбросили у дороги под Новосибирском
    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    2:28:23 5/2/2021
    Путин поздравил россиян с праздником Пасхи и высказался о роли РПЦ
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    2:20:09 5/2/2021
    Какие правила соблюдать православным 2 мая на Светлую Пасху-2021?
    БердскМужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    2:05:18 5/2/2021
    Мужчины умирают от коронавируса в Новосибирской области: Данные на 2 мая 2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    1:28:57 5/2/2021
    После критики 90-летней старушки Володин призвал власть прислушаться к простым россиянам
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    1:00:24 5/2/2021
    Доходы Кадырова выросли за год более чем в 2,5 раза и достигли 233 млн рублей
    БердскХристос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    12:45:35 5/2/2021
    Христос воскресе: сотни прихожан собрались на Пасхальную службу-2021 в Преображенском храме Бердска
    БердскЗакладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    12:37:29 5/2/2021
    Закладчика наркотиков задержали с поличным в Бердске: Он прятал в тайниках героин
    БердскКто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно
    12:35:01 5/2/2021
    Кто и зачем провел рейдерский захват с ФСБ на АО"Бердчанка", стало известно