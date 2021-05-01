Лучшие открытки с Пасхой 2 мая 2021 и душевные искренние поздравления

С Пасхой, с праздником весенним,
Со Христовым Воскресеньем!
Пусть придет удача в дом
И поселит радость в нем.
Всех надеждой одарит
И успехом удивит,
Сердце веселей забьется —
К нему чудо прикоснется.
Счастье жизнь наполнит пусть,
Прочь уйдут печаль и грусть,
Все дела пойдут на лад —
Небеса благословят!
Со светлой Пасхой поздравляю!
Желаю счастья и добра,
Пусть вас повсюду окружает
Любви, заботы теплота!
Чтоб в доме ясная погода,
Надежда, вера и любовь,
Проходят мимо все невзгоды,
И вовсе не было врагов!
В делах подъема пожелаю,
Пусть будет в них большой прогресс,
Сердечно всех я поздравляю,
Воистину, Христос воскрес!
В светлый праздник Воскресенья
Пусть добро царит в семье,
Радость будет и веселье,
Угощенья на столе.
Пусть чудесный звон церковный
Исцеляет от невзгод,
Дом пусть будет чашей полной,
Без тревог и без хлопот.
Чтобы крашенки сияли,
Запах сдобных куличей
Разносился по округе,
Чтоб семья была родней!
С Христовым Воскресеньем,
С великим светлым днем!
Любви, удачи, счастья,
Чтоб искупаться в нем.
Дел праведных и чистых,
Дорог всегда прямых,
Всех благ земных на свете.
И пусть Господь хранит!
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru