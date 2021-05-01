Неповторимые открытки на Светлую Пасху от дизайнера и радостные поздравления на 2 мая 2021
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Неповторимые открытки на Светлую Пасху от дизайнера и радостные поздравления на 2 мая 2021

5:20:585/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Чудесные авторские открытки на великолепный праздник Воскресение Христова для всех православных!

Светлая Пасха

Светлой Пасхи вам желаю,
Солнца лучик посылаю.
В доме будет тишь да гладь,
В сердце Божья благодать.

Я желаю много счастья,
Без печалей и ненастья.
Ангел спустится с небес:
Мира вам! Христос Воскрес!

Светлая Пасха

В праздничный пасхальный день
Вам желаем настроения,
Кушать яйца и кулич,
Принимая поздравления.

Пусть снисходит благодать,
Дарит всем благословение,
Светит Господа звезда,
Льется умиротворение.

Чтобы помыслы чисты,
А на сердце радость, счастье,
Говорят «Христос воскрес!»
Да, Воистину, отвечайте!

Светлая Пасха

Весна идет, пора чудес,
Благая весть — Христос Воскрес,
Пусть счастье, радость принесет
Веселый праздник, крестный ход!

Добра в душе, тепла, любви,
Пусть вас Господь благословит,
Подарит солнце, свет, везение,
Добавив море настроения!

Светлая Пасха

Куличи и яйца в краске —
Поздравляем вас всех с Пасхой,
Благодать сошла с небес —
Чудо здесь, Христос воскрес!

Пожелать хотим везения,
Легкий ветерок весенний,
Чтобы счастье вам принес,
И удачи целый воз!

Доброты, тепла, здоровья,
Солнце вешнего с любовью,
Господа благословения,
И святого причащения!

Светлая Пасха

Сдобу вкусно спечь старайся!
Что за праздник? Догадайся!
Искупаем яйца в краске.
Это праздник светлой Пасхи!

Пригласим знакомых в дом,
Отметим вкусным пирогом.
Этот день пусть будет весел,
С пасхой вас! Христос Воскреси!

Источник: pozdravok

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