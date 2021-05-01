Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021
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Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021

5:00:305/1/2021Фото: bipbap
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Последний день Великого поста и Страстной седмицы - Великая суббота.

Страстная суббота

Идёт последняя перед Пасхой неделя,
Подходит к завершению строгий пост,
Вас поздравляем с Великой субботой, праздником апреля,
Пусть ввысь растёт ваш духовный рост!
И как бы на свете жилось нам чудесно,
Если бы все мы могли после смерти воскреснуть,
Как Лазарь! Ведь чудом он воскрес,
Иначе не назовёшь, чудо из чудес!

Страстная суббота

Поздравляем вас друзья с Великой субботой!
Сегодня можно загружать себя работой,
Печь куличи, красить яйца ярко,
И, конечно же, в честь праздника принимать подарки!
Пусть эти святые дни вам дарят радости мгновения,
Желаем помнить про Лазаря воскрешение,
Про это диво, про чудо из чудес,
Ведь из мёртвых по воле Христа с субботу воскрес!

Страстная суббота

В Великую субботу нам Лазаря воскресил Христос!
Покой и мир в его душу чудом принёс,
Желаем вам весело отпраздновать субботу,
Можно даже в этот день не ходить на работу!
Поздравляем и желаем верить в чудо,
Иногда оно может придти к вам из ниоткуда,
Главное – верить! И веру свою не предавать!
Кто не знает про чудо субботы, желаем узнать!

Страстная суббота

Великая суббота воскрешением Лазаря славится,
Кто верит в чудо, обязательно от болезни поправится,
Пусть чудо вас к духовному прозрению приведёт,
Верьте в бога, верьте в чудо, православный народ!
Поздравления с Великой субботой от нас принимайте,
Помолиться образу Христа в этот день не забывайте,
Да прибудет в ваши души благодать,
Верьте, Бог умеет души грешные прощать!

Страстная суббота

В Великую субботу соберитесь всей семьей,
И помяните тот миг прекрасный и чудесный,
И вспомните, как Христовою рукой,
Из мертвых Лазарь ожил перед днём воскресным!
Любите Бога, верующий, православный народ!
Обсуждайте моменты об этом дивном чуде,
В Великую субботу сам Господь несёт,
Свою частицу на золотом для нас блюде!

Страстная суббота

Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru

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