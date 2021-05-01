Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021

Идёт последняя перед Пасхой неделя,
Подходит к завершению строгий пост,
Вас поздравляем с Великой субботой, праздником апреля,
Пусть ввысь растёт ваш духовный рост!
И как бы на свете жилось нам чудесно,
Если бы все мы могли после смерти воскреснуть,
Как Лазарь! Ведь чудом он воскрес,
Иначе не назовёшь, чудо из чудес!
Поздравляем вас друзья с Великой субботой!
Сегодня можно загружать себя работой,
Печь куличи, красить яйца ярко,
И, конечно же, в честь праздника принимать подарки!
Пусть эти святые дни вам дарят радости мгновения,
Желаем помнить про Лазаря воскрешение,
Про это диво, про чудо из чудес,
Ведь из мёртвых по воле Христа с субботу воскрес!
В Великую субботу нам Лазаря воскресил Христос!
Покой и мир в его душу чудом принёс,
Желаем вам весело отпраздновать субботу,
Можно даже в этот день не ходить на работу!
Поздравляем и желаем верить в чудо,
Иногда оно может придти к вам из ниоткуда,
Главное – верить! И веру свою не предавать!
Кто не знает про чудо субботы, желаем узнать!
Великая суббота воскрешением Лазаря славится,
Кто верит в чудо, обязательно от болезни поправится,
Пусть чудо вас к духовному прозрению приведёт,
Верьте в бога, верьте в чудо, православный народ!
Поздравления с Великой субботой от нас принимайте,
Помолиться образу Христа в этот день не забывайте,
Да прибудет в ваши души благодать,
Верьте, Бог умеет души грешные прощать!
В Великую субботу соберитесь всей семьей,
И помяните тот миг прекрасный и чудесный,
И вспомните, как Христовою рукой,
Из мертвых Лазарь ожил перед днём воскресным!
Любите Бога, верующий, православный народ!
Обсуждайте моменты об этом дивном чуде,
В Великую субботу сам Господь несёт,
Свою частицу на золотом для нас блюде!
Источник: bipbap.ru, pozdravik.ru