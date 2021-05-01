Призывники будут сами являться в военкомат - без повестки

По новому закону, который готовится к принятию в Госдуме, призывники будут обязаны прибывать в военкомат самостоятельно, без повестки.
В случае нарушения данного правила молодому человеку будет грозить штраф от 500 до 3000 рублей. Случай неявки призывника сразу станет поводом для административной ответственности.
В законопроект вносят дополнения для тех, кто уже отслужил. Граждане, которые находятся в запасе будут обязаны сообщать в военкомат данные о семейном положении, в случае его смены, новом месте работы и новом месте жительства.
Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит документы с "черной меткой". Его признают не прошедшим военную службу без законных оснований. А значит, его не примут на работу на госслужбу или в солидные компании, пишет "Российская Газета".