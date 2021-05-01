Призывники будут сами являться в военкомат - без повестки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Призывники будут сами являться в военкомат - без повестки

9:47:085/1/2021Фото: flickr
0

Для того, чтобы не заработать штраф, запаснику нужно будет постоянно докладывать об изменениях, которые произошли в его жизни.

Госдума готовит новый закон о призывниках

По новому закону, который готовится к принятию в Госдуме, призывники будут обязаны прибывать в военкомат самостоятельно, без повестки.

В случае нарушения данного правила молодому человеку будет грозить штраф от 500 до 3000 рублей. Случай неявки призывника сразу станет поводом для административной ответственности.

В законопроект вносят дополнения для тех, кто уже отслужил. Граждане, которые находятся в запасе будут обязаны сообщать в военкомат данные о семейном положении, в случае его смены, новом месте работы и новом месте жительства.

Если молодой человек не отслужит без уважительных причин, то в 27 лет получит документы с "черной меткой". Его признают не прошедшим военную службу без законных оснований. А значит, его не примут на работу на госслужбу или в солидные компании, пишет "Российская Газета".

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
призыввоенкоматнаказание
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Теперь будет меньше уклонистов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Голой и пьяной нашли полицейские телеведущую за рулем ее Audi
    9:25:03 5/1/2021
    Голой и пьяной нашли полицейские телеведущую за рулем ее Audi
    Календарь дачника на 1 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:22 5/1/2021
    Календарь дачника на 1 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Еще один штраф для автомобилистов повысили с 1 мая 2021 года - в пять раз
    9:04:32 5/1/2021
    Еще один штраф для автомобилистов повысили с 1 мая 2021 года - в пять раз
    Путин запретил чиновникам иностранное гражданство: В список попали губернаторы и пожарные
    8:49:09 5/1/2021
    Путин запретил чиновникам иностранное гражданство: В список попали губернаторы и пожарные
    Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:05 5/1/2021
    Какой сегодня церковный праздник 1 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 мая 2021 в России и мире
    7:40:21 5/1/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 1 мая 2021 в России и мире
    БердскДождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске
    6:00:49 5/1/2021
    Дождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске
    Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021
    5:00:30 5/1/2021
    Со Страстной субботой открытки с любовью и поздравления на 1 мая 2021
    Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня
    4:00:38 5/1/2021
    Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня
    БердскСильная магнитная буря 1 мая 2021: как метеопатам пережить геоудар
    3:00:11 5/1/2021
    Сильная магнитная буря 1 мая 2021: как метеопатам пережить геоудар