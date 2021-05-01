Красивые поздравления на День памяти Матроны Московской 2 мая 2021 года

Будучи слепой, Матрона предсказывала беду,
Мысли людей умела читать,
Исцеляла от недуг больных,
Даже лежачим помогала встать.
В день святой, примите поздравленья,
Пускай Господь пошлёт всем благословенье,
Пускай удача не проходит мимо,
Пускай судьба всегда будет счастливой.
***
День Рожденья Матроны Московской Блаженной,
Что Божьей волей родилась слепой,
Она рабою Господа осталась верной,
Людьми за это была названа святой.
И люда череда стоит к святой иконе,
Прося здоровья, счастья, мира и добра,
Поклоны низкие сегодня бьем Матроне,
Целуя при свечах оклад из серебра.
***
Второе мая – праздник Московской Матроны,
Она всю жизнь провидицей была,
Свечей не счесть вокруг святой иконы,
Чтобы Блаженная защиту нам дала.
Мы в этот день желаем всем здоровья,
Порядка в доме, лада, добрых сил,
Святые свечи пусть горят у изголовья,
Чтоб этот день благословенье приносил.
***
Светлый праздник Московской Матроны Блаженной,
Пусть провиденьем наполняет каждый день,
Рабою божьею она была необыкновенной,
Была чертою, разделяя свет и тень.
Желаем вам всех благ, благословенья,
Здоровья, мира, счастья, радости, тепла.
Душевных сил, святой Матроны вдохновенья,
Чтобы она вас в жизни берегла.
***
Блаженной матроны сегодня день рожденья,
Всегда мы праздник этот в церкви отмечаем,
Она слепой была, но с даром провиденья,
Потом святою стала – это знаем.
В молитвах все мы просим у Матроны исцеленья,
Она бесценным этим даром обладала,
Пусть продолжает она Господу служенье,
И чтобы свой народ она не покидала.
***
Если плохо тебе на душе, или одолела хворь,
Ты помолись святой Матроне Московской изволь!
Радость тут же всего тебя пусть окутает облаком,
И исцеление придёт к тебе даже от страшного недуга!
Счастья в жизни не измеряется золотом, достатком,
Это всем православным понятно, живи честно в мире шатком!
Если вдруг не справляешься сам к мощам Матроны подойди,
Помолись и успокоение для души ты всегда найди!
Источник: azbyka.ru, pozdravik.ru