Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня

1 мая 2021 года у православных Великая суббота. Этим днем заканчивается Страстная седмица и Великий пост.
Завтра на Пасху снимутся все запреты и воздержания, поэтому чтобы провести его правильно, православным положено соблюдать определенные правила и запреты.
В этот день вспоминается бездыханное тела Иисуса готовили к погребению. День проходит как можно воздержаннее и тише, поэтому еще одно название этого дня - Тихая суббота.
Этот последний день вам дается для прощения. Нужно самим простить своих обидчиков и попросить прощения самим. Причем сделать это нужно не ради традиций дня, а ради вас самих, для своей души.
Обязательно стоит побывать на дневной службе (утренняя не проводится) и помолиться. Вечером уже можно нести пасхальную снедь на освящение. В этот день в Иерусалиме наблюдают как сходит Благодатный огонь.
Также в этот день заканчивают приготовления к Пасхе. Но касается это только приготовления блюд для пасхальной трапезы. Уборка и срочная работа уже должны быть завершены к этому дню. Именно сегодня можно выпекать куличи, если вы не успели сделать этого в Чистый четверг, и покрасить яйца.
Запреты субботы 30 апреля 2021Сегодня строго запрещено нарушать пост и пить алкогольные напитки. По правилам Страстной недели сегодня положено сухоядение.
Запрещено тяжело работать по дому и в огороде, если работа не является срочной, то ее следует отложить. Ежедневные обязанности по поддержанию порядка и своей гигиены не запрещены.
Нельзя венчаться, утраивать поминки и посещать кладбище.
Запрещено ругаться и обижать других, нельзя отказывать в помощи и милости.