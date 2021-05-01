Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня
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Как правильно молиться и что делать христианину 1 мая в Страстную субботу 2021 года: запреты и обязательные ритуалы и обряды дня

4:00:385/1/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Вечером уже можно нести пасхальную снедь на освящение. В этот день в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня.

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В этот день должны быть окончены все приготовления к Пасхе

1 мая 2021 года у православных Великая суббота. Этим днем заканчивается Страстная седмица и Великий пост.

Завтра на Пасху снимутся все запреты и воздержания, поэтому чтобы провести его правильно, православным положено соблюдать определенные правила и запреты.

В этот день вспоминается бездыханное тела Иисуса готовили к погребению. День проходит как можно воздержаннее и тише, поэтому еще одно название этого дня - Тихая суббота.

Этот последний день вам дается для прощения. Нужно самим простить своих обидчиков и попросить прощения самим. Причем сделать  это нужно не ради традиций дня, а ради вас самих, для своей души.

Обязательно стоит побывать на дневной службе (утренняя не проводится) и помолиться. Вечером уже можно нести пасхальную снедь на освящение. В этот день в Иерусалиме наблюдают как сходит Благодатный огонь.

Также в этот день заканчивают приготовления к Пасхе. Но касается это только приготовления блюд для пасхальной трапезы. Уборка и срочная работа уже должны быть завершены к этому дню. Именно сегодня можно выпекать куличи, если вы не успели сделать этого в Чистый четверг, и покрасить яйца.

Запреты субботы 30 апреля 2021

Сегодня строго запрещено нарушать пост и пить алкогольные напитки. По правилам Страстной недели сегодня положено сухоядение.

Запрещено тяжело работать по дому и в огороде, если работа не является срочной, то ее следует отложить. Ежедневные обязанности по поддержанию порядка и своей гигиены не запрещены.

Нельзя венчаться, утраивать поминки и посещать кладбище.

Запрещено ругаться и обижать других, нельзя отказывать в помощи и милости.

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Пасхапраздникизапретыстрастная неделявеликая суббота
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