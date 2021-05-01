Дождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске
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Дождь обещают 1 мая в Бердске и Новосибирске

6:00:495/1/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Западный ветер будет дуть со скоростью ночью 4-9 м\с, днем 9-14 м/с.

Атмосферные явления: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь

Какой будет погода на Страстную пятницу 1 мая в Бердске и Новосибирске?
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», прогноз погоды следующий:
01 мая ночью +2...+4, днем +10...+12oC.
Атмосферные явления: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь.
Западный ветер будет дуть со скоростью ночью 4-9 м\с, днем 9-14 м/с.

1 мая метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. 02-03.05 метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенный уровень взвещенных веществ (пыль).

Магнитное поле Земли ожидается спокойное 01 мая, неустойчивое 02 мая. Ухудшение условий КВ-радиосвязи возможны 02 мая. Озоновый слой выше нормы.
2 мая +15...+17oC, 3 мая +20...+22oC.

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