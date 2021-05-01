Можно ли работать на огороде 1 и 2 мая в Страстную субботу и Пасху – 2021: пасхальные приметы

Великий и радостный для христиан день Пасхи православная церковь отмечает 2 мая в 2021 году. Воскресению Христову предшествует суббота Страстной седмицы – последний день Великого поста.
Жизнь православного во многом подчинена церковным канонам. Они говорят о том, как питаться, как молиться и как строить быт. Великая суббота и Пасха – особые дни, которые христианин по возможности должен провести, соблюдая правила.
Церковь не рекомендует заниматься садово-огородными работами, начиная с Чистого четверга и заканчивая воскресеньем Светлой седмицы. В 2021 это даты с 29 апреля по 9 мая. Те, кто считает себя православными, но игнорируют каноны, рискуют получить весьма скромный урожай. Самое благоприятное время для работы с огородом, по православным меркам, начнётся с 10 мая.
В Великую субботу приветствуется:
Готовить и освещать пасхальную трапезу.
Есть варёную пищу.
Посетить утреннее богослужение.
Приложиться в течение дня к Плащанице.
Обмыться перед ночным богослужением.
Заканчивать мелкие дела по дому.
В Великую субботу нельзя:
Работать на огороде.
Затевать уборку и стирку.
Праздновать и посещать развлекательные заведения.
Вступать в интимную связь.
Есть продукты животного происхождения.
На Пасху приветствуется:
Отстоять ночное богослужение.
Кушать любую пищу.
Ходить в гости, развлекаться.
Праздновать на природе.
На Пасху нельзя:
Трудиться, убирать, шить.
Посещать кладбище.
Купаться и стричься.
Конфликтовать и ссориться.
Пасхальные приметы
Через Воскресение Христово освящается всё вокруг, природные явления становятся вещими. Внимательный наблюдатель может попробовать определить по пасхальному дню, каким будет лето и осень. Полученные знания можно будет применить и позже, когда возобновятся садово-огородные работы.
Ясный и солнечный день обещает сухое лето.
Дождливая ночь накануне Пасхи говорит о хорошем урожае бобовых и зерновых культур.
Серый, пасмурный пасхальный день – к влажному лету и хорошим удоям молока.
Если ночное небо усыпано звёздами, заморозки будут беспокоить посадки почти до июня.
Пасхальный рассвет переливается цветными бликами – значит, лето будет хорошим для того, кто увидел явление.
Гроза в ночь перед Пасхой бывает нечасто, но обещает 7 гроз, которые выпадут на летние воскресенья.